Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina

Germania şi-a reafirmat luni poziţia potrivit căreia recunoaşterea unui stat palestinian nu ar trebui să intervină decât la finalul unui proces de negociere a unei soluţii cu două state.

''O soluţie cu două state negociată este calea care le poate permite israelienilor şi palestinienilor să trăiască în pace, securitate şi demnitate'', a declarat ministrul de externe german Johann Wadephul, înaintea plecării sale spre New York unde va participa la Adunarea Generală a ONU.

''Pentru Germania, recunoaşterea unui stat palestinian se situează la finalul procesului. Dar un proces trebuie să înceapă de acum'', a adăugat el, transmit AFP şi DPA, potrivit Agerpres.

După aproape doi ani de război în Fâşia Gaza, Londra, Ottawa şi Canberra au recunoscut duminică statul Palestina şi acelaşi lucru ar urma să îl facă Franţa, Belgia şi alte ţări luni, la New York. Regatul Unit şi Canada au devenit astfel primele ţări din G7 (principalele şapte state industrializate din lume) care fac acest pas.

De partea sa, Germania nu are în vedere pe termen scurt o asemenea recunoaştere şi continuă să condiţioneze acest pas de un proces bazat pe soluţia cu două state.

Potrivit unei numărători realizate de AFP, cel puţin 145 de ţări din cele 193 de membre ale ONU recunosc deja statul Palestina. În prezent, cel puţin 46 de ţări nu recunosc Palestina ca stat, printre ele aflându-se SUA şi Israel.

Până la începutul războiului din Fâşia Gaza, Europa Occidentală şi Nordică era unanimă cu privire la nerecunoaşterea statului palestinian, excepţia fiind făcută de Suedia începând din 2014. Însă în 2024, Norvegia, Spania, Irlanda şi Slovenia au urmat calea autorităţilor de la Stockholm.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până duminică la prânz, au murit 65.283 de persoane şi alte 166.575 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Editor : A.R.