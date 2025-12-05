Live TV

Germania are o nouă lege a pensiilor. Ce ar urma să se schimbe începând cu luna ianuarie a lui 2026

Data publicării:
Miniature pensioners sitting on a calculator
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: ACORN 1 / Alamy / Profimedia
Bundestagul german (Camera inferioară a Parlamentului) a aprobat pachetul de reformă a pensiilor, în pofida rezistenţei tineretului din Uniunea Creştin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, şi a rudei sale bavareze, Uniunea Creştin-Socială (CSU). Noile reguli vor intra în vigoare în ianuarie – cu consecințe de amploare, scrie focus.de. Dar asta cu condiția ca și Bundesratul să o aprobe pe 19 decembrie.

Iniţiativa a fost aprobată cu 319 voturi pentru, ceea ce reprezintă majoritate absolută, în pofida unor voci contestatare, printre care s-a remarcat Pascal Reddig, care a condus rezistenţa tinerilor. „Conţinutul acestui proiect de lege este contrar convingerilor mele fundamentale, de aceea nu pot vota în favoare. Ştiu că alţii, deşi nici ei nu sunt convinşi pe deplin, îl vor aproba pentru a menţine disciplina coaliţiei şi îi respect”, a declarat Reddig într-un discurs în plen.

Cea mai mare controversă legată de proiectul de lege

Cea mai mare controversă a fost provocată de una dintre prevederile proiectului de lege pregătit de ministra muncii, Bärbel Bas (SPD) – relatează Tag24. 

Potrivit documentului, nivelul pensiilor trebuie menținut la 48% până în anul 2031. Introducerea așa-numitei „linii de menținere” ar trebui să asigure că majorările anuale ale pensiilor nu vor fi sub creșterea salariilor din Germania, în ciuda îmbătrânirii populației și a creșterii numărului de pensionari în raport cu persoanele active. Costurile acestei măsuri doar în anul 2031 sunt estimate la aproximativ 11 miliarde de euro.

Tinerii deputați CDU/CSU, care la începutul mandatului aveau cel mult 35 de ani, s-au opus ferm acestei părți a legii. Ei se tem că viitoarele creșteri ale pensiilor, mai mari decât fără această lege, vor împovăra bugetul de stat și generațiile mai tinere de contribuabili.

Uniunea Tineretului (JU) are 18 deputaţi, ceea ce ar fi putut conduce la situaţia în care Guvernul să nu obţină majoritatea absolută, ceea ce făcea ca votul să reprezinte o provocare politică pentru coaliţia formată din conservatori şi social-democraţi.

Principala critică a JU viza un aspect care garantează stabilitatea nivelului pensiilor la 48% din salariul net până în 2031, fără a se stabili cum se va finanţa costul pe care această măsură îl va avea, având în vedere schimbarea demografică. Cu toate acestea, aprobarea proiectului de lege a fost considerată sigură după ce partidul Stânga (Die Linke) a anunţat că se va abţine, argumentând că alternativa ar fi fost scăderea nivelului pensiilor.

Anunţul abţinerii făcut de acest partid a fost folosit de formaţiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru a-l acuza pe cancelarul Merz de alianţă cu acest partid. „Ne aflăm în faţa unui proiect pe care CDU/CSU vrea să îl aprobe cu sprijinul extremei stângi pentru a-i face pe plac altui partid de stânga”, a declarat deputata de extremă-dreaptă Ulrike Schielke-Ziesing, referindu-se la social-democraţi.

Garantarea nivelul pensiilor până în 2031 a fost un angajament faţă de partenerul minoritar din coaliţie, Partidul Social-Democrat (SPD).

Nivelul pensiilor ar trebui să rămână stabil până în 2031

Nivelul pensiilor ar trebui să rămână stabil până în 2031, după care va putea scădea. Ministerul Afacerilor Sociale estimează că, datorită măsurilor luate, o pensie de 1500 de euro ar crește cu 350 de euro pe an, adică cu aproape 28 de euro pe lună. 

Ajustările pensiilor nu depind doar de creșterile salariale din Germania, ci și de numărul contribuabililor. Dacă numărul pensionarilor crește mai repede decât numărul contribuabililor, factorul de sustenabilitate limitează ajustarea pensiilor. Suspendarea factorului duce astfel la o creștere a pensiilor mai mare decât ar permite numărul contribuabililor.

Conform proiectului de lege, fără o stabilizare corespunzătoare, nivelul pensiilor ar scădea sub 48 % în 2029.

Creșterea contribuțiilor nu este suficientă. Sunt necesare venituri fiscale suplimentare de 48,8 miliarde de euro pentru a finanța legea pensiilor pe o perioadă de șase ani. „Se așteaptă o creștere suplimentară și în anii următori, deoarece nivelul pensiilor, deși scade treptat, rămâne peste nivelul prevăzut de legislația actuală”, se arată în proiectul de lege.

Guvernul federal contribuie deja cu peste 100 de miliarde de euro anual la bugetul asigurărilor de pensii. 

Introducerea „pensiilor active”

În timpul dezbaterii, blocul conservator CDU/CSU a menţionat alte puncte ale proiectului, în special introducerea aşa-numitei pensii active. Aceasta va permite pensionarilor care continuă să lucreze să câştige până la 2.000 de euro scutiţi de taxe.

„Este cel mai inovator aspect din pachetul legislativ cu care poate începe o schimbare fundamentală. Stimulează oamenii să continue să lucreze şi întreprinderile să păstreze angajaţi importanţi”, a declarat în timpul dezbaterii secretarul general al CDU, Carsten Linnemann.

Atât CDU/CSU, cât şi SPD au subliniat importanţa aprobării proiectului de lege cu o majoritate proprie, adică cu majoritate absolută, şi să nu se depindă de abţinerea partidului Stânga.

„Era important şi pentru climatul bun din cadrul coaliţiei pentru că avem alte proiecte în vedere”, a spus ministrul muncii şi co-preşedinta SPD, Barbel Bas.

Următorul pas va fi adoptarea proiectului de lege în Camera superioară a Parlamentului german pe 19 decembrie.

Se pregătește o reformă pe termen lung

După publicarea legii va fi creată o comisie care va trebui să facă propuneri pentru o reformă pe termen lung a sistemului de pensii.

În urma adoptării controversatului pachet, cancelarul Friedrich Merz a promis noi reforme ale politicii de pensii. „Acesta nu este sfârșitul politicii noastre de pensii, ci doar începutul”, a declarat liderul CDU la Berlin. Marea sa coaliție va propune o reformă cuprinzătoare a pensiilor încă de anul viitor.

„Această a doua reformă a pensiilor va deveni apoi o componentă centrală a sistemului nostru de securitate socială. Statul nostru social va continua să fie sustenabil din punct de vedere financiar, eficient și echitabil pentru toate generațiile”, a declarat Merz. Aceasta este o promisiune pentru toate generațiile, tineri și bătrâni deopotrivă.

Merz a numit necesară dezbaterea intensă din cadrul coaliției, și în special din cadrul grupului parlamentar CDU/CSU. „A fost, de asemenea, lucrul corect de făcut, pentru că ne-a arătat cât de mari sunt provocările cu care se confruntă țara noastră.”

 

