Germania avertizează că sateliții Rusiei îi urmăresc pe cei germani. „Îi pot perturba, orbi, manipula”

Data publicării:
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării din Germania a avertizat joi, că sateliții țării sale sunt urmăriți de sateliții ruși. În cadrul unei conferințe organizate la Berlin, Boris Pistorius și-a exprimat îngrijorarea cu privire la doi sateliți Luch/Olymp aflați în apropierea sateliților Intelsat utilizați de forțele armate germane și de alte entități.

„În ultimii ani, Rusia și China și-au extins rapid capacitățile de război în spațiu: pot perturba funcționarea sateliților, îi pot orbi, manipula sau distruge cinetic”, a declarat el, conform Sky News. „Acestea pot perturba funcționarea sateliților, îi pot orbi, manipula sau distruge cinetic.”

El a afirmat că armata Germaniei a fost deja ținta unor atacuri de bruiaj.

Intelsat este o firmă americană-luxemburgheză care operează peste 50 de sateliți utilizați atât de companii private, cât și de agenții guvernamentale.

Cei doi sateliți ruși în cauză – lansați în 2014 și 2023 – au fost acuzați de mult timp că „bântuie” și „spionează” pe alții, oprindu-se în apropierea lor.

Pistorius a avertizat că Rusia ar putea desfășura arme nucleare în spațiu, afirmând că Germania va cheltui miliarde pentru a-și proteja sateliții și că aliații NATO ar trebui să ia în considerare construirea de „capacități ofensive” în orbită.

Germania intenționează să investească 35 de miliarde de euro în proiecte spațiale până în 2030, a declarat Pistorius. Banii vor fi investiți în consolidarea sistemelor spațiale militare împotriva perturbărilor și atacurilor.

 

