Germania, chemată în instanță pentru prăbușirea avionului Germanwings: ce șanse au familiile victimelor să obțină daune de la stat

La mai bine de unsprezece ani de la prăbușirea unui avion Germanwings, 30 de rude ale decedaților au dat în judecată statul la Tribunalul Regional Braunschweig, pentru despăgubiri. Aceștia consideră guvernul federal responsabil în această tragedie soldată cu moartea a 150 de oameni. Audierea este programată pentru sfârșitul lunii august, scrie ndr.de.

La 24 martie 2015, un avion al companiei Germanwings s-a prăbușit în Alpii francezi, în timp ce se îndrepta de la Barcelona la Düsseldorf. 144 de pasageri și șase membri ai echipajului și-au pierdut viața. Este unul dintre cele mai grave dezastre din istoria aviației germane.

Copilotul a direcționat în mod deliberat aeronava spre un versant. Acum începe un proces pentru despăgubiri pentru durere și suferință. Treizeci de reclamanți solicită daune de până la 110.000 de euro fiecare.

Dezastrul a ținut prima pagină a ziarelor în întreaga lume – rapoartele experților și anchetele au concluzionat că Andreas Lubitz, copilotul de atunci, în vârstă de 27 de ani, a condus în mod deliberat avionul A320 spre munți.

Acum vor fi audiate cererile de despăgubire ale rudelor celor decedați. Pe 28 august, Camera a 7-a Civilă a Tribunalului Regional Braunschweig va audia cererile unui total de 30 de reclamanți. Aceștia solicită despăgubiri de până la 110.000 de euro fiecare și susțin că statul german poartă o parte din responsabilitate pentru tragedia în care și-au pierdut viața 150 de oameni.

Din perspectiva rudelor, Oficiul Federal al Aviației nu a monitorizat în mod adecvat aptitudinea de zbor a copilotului responsabil de accident. Mai exact, examinările medicale efectuate nu au fost suficient de cuprinzătoare, în special în ceea ce privește potențialele afecțiuni psihiatrice ale acestuia. Cei 30 de reclamanți solicită despăgubiri de până la 110.000 de euro. Cazul civil se judecă la Braunschweig, orașul în care se află sediul Oficiului Federal al Aviației.

Conform evaluărilor inițiale, guvernul federal nu este răspunzător pentru daune

Procesul a fost intentat la începutul lunii iulie 2023. Un purtător de cuvânt al tribunalului regional a declarat pentru NDR Saxonia Inferioară că dosarul este foarte complex și, din acest motiv, nu va fi audiat până pe 28 august. Întrucât nu vor fi prezentate probe în acea zi, purtătorul de cuvânt suspectează că audierea ar putea dura câteva zile sau chiar săptămâni. Pe baza unei evaluări inițiale, tribunalul regional consideră că este puțin probabil ca statul să fie nevoit să plătească daune. Persoanele afectate ar putea solicita, în schimb, despăgubiri de la compania aeriană.

Instanțele judecătorești trag la răspundere guvernul federal

Rudele victimelor nu au reușit în ultimii ani să solicite despăgubiri de la Lufthansa, compania-mamă a Germanwings.

Judecătorii de la Curtea Regională Superioară din Hamm și de la Curtea Regională din Frankfurt au respins acțiunile împotriva companiei aeriene.

Aceștia au decis că Lufthansa nu era responsabilă pentru evaluarea medicală a copilotului cu probleme mintale; această responsabilitate aparținea Oficiului Federal al Aviației. „Obligația de supraveghere medicală este responsabilitatea statului”, au decis instanțele. Procesele fuseseră îndreptate împotriva școlii de zbor a Lufthansa din SUA.

Editor : M.C