Germania a comandat în secret peste 1.000 de camioane militare Mercedes pentru Ucraina (FAZ)

Berlinul a comandat peste 1.000 de camioane Mercedes-Benz Zetros care vor fi livrate Ucrainei pentru a-i consolida capacitățile logistice militare, a relatat ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citat de TVPWorld.

Acordul, care nu a fost făcut public, ar fi fost încheiat cu Daimler Truck, în care Mercedes-Benz deține o participație de peste 30%.

Zetros este un vehicul off-road puternic și robust, iar varianta sa militară versatilă este utilizată pentru transportul de combustibil, provizii și trupe sau pentru evacuarea răniților pe teren accidentat de către armatele a 13 țări din întreaga lume. Disponibil în configurații de la 4×2 la 8×8, poate transporta sarcini utile de până la 25 de tone.

Daimler Truck a refuzat să comenteze acordul raportat, în timp ce guvernul german a păstrat detaliile sale confidențiale, în conformitate cu o politică anunțată în mai anul acesta. Se crede că tranzacția este unul dintre cele mai mari acorduri de furnizare de vehicule ale Berlinului, ca parte a eforturilor sale mai ample de a sprijini Ucraina.

Ucraina a primit deja 340 de camioane Zetros de la începutul invaziei rusești la scară largă, la începutul anului 2022.

Se așteaptă livrări suplimentare în cadrul noului contract, pe măsură ce Daimler își intensifică producția de vehicule.

Potrivit FAZ, camionul este în prezent modernizat pentru a răspunde cerințelor scenariilor moderne de „război cu drone”.

O schimbare de politică

Surse citate de ziar au afirmat că această mișcare reflectă o schimbare mai amplă în abordarea Germaniei privind consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

La începutul acestui an, cancelarul Friedrich Merz a anunțat că Germania va ajuta la finanțarea producției de arme cu rază lungă de acțiune a Ucrainei și va ridica restricțiile anterioare privind raza de acțiune și utilizarea acestora în Rusia.

El a afirmat că această politică va permite Ucrainei să lovească ținte militare dincolo de granițele sale și a marcat începutul unei cooperări militare-industriale mai profunde între cele două țări.

În iulie, Berlinul furnizase deja mai multe sisteme cu rază lungă de acțiune Ucrainei și, potrivit unor informații, se afla în negocieri cu Washingtonul pentru achiziționarea de sisteme de arme fabricate în SUA pentru Kiev.

