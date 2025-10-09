Live TV

Germania a comandat în secret peste 1.000 de camioane militare Mercedes pentru Ucraina (FAZ)

Data actualizării: Data publicării:
2024-02-16 Vilnius Lithuania. Military truck Mercedes Zetros. Vilnius Lithuania 65DM_20240216_0006 PUBLICATIONxNOTxINxES
Camionul militar Zetros Mercedes. Foto: Profimedia
Din articol
O schimbare de politică

Berlinul a comandat peste 1.000 de camioane Mercedes-Benz Zetros care vor fi livrate Ucrainei pentru a-i consolida capacitățile logistice militare, a relatat ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citat de TVPWorld.

Acordul, care nu a fost făcut public, ar fi fost încheiat cu Daimler Truck, în care Mercedes-Benz deține o participație de peste 30%.

Zetros este un vehicul off-road puternic și robust, iar varianta sa militară versatilă este utilizată pentru transportul de combustibil, provizii și trupe sau pentru evacuarea răniților pe teren accidentat de către armatele a 13 țări din întreaga lume. Disponibil în configurații de la 4×2 la 8×8, poate transporta sarcini utile de până la 25 de tone. 

Daimler Truck a refuzat să comenteze acordul raportat, în timp ce guvernul german a păstrat detaliile sale confidențiale, în conformitate cu o politică anunțată în mai anul acesta. Se crede că tranzacția este unul dintre cele mai mari acorduri de furnizare de vehicule ale Berlinului, ca parte a eforturilor sale mai ample de a sprijini Ucraina.

Ucraina a primit deja 340 de camioane Zetros de la începutul invaziei rusești la scară largă, la începutul anului 2022.

Se așteaptă livrări suplimentare în cadrul noului contract, pe măsură ce Daimler își intensifică producția de vehicule.

Potrivit FAZ, camionul este în prezent modernizat pentru a răspunde cerințelor scenariilor moderne de „război cu drone”.

O schimbare de politică

Surse citate de ziar au afirmat că această mișcare reflectă o schimbare mai amplă în abordarea Germaniei privind consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

La începutul acestui an, cancelarul Friedrich Merz a anunțat că Germania va ajuta la finanțarea producției de arme cu rază lungă de acțiune a Ucrainei și va ridica restricțiile anterioare privind raza de acțiune și utilizarea acestora în Rusia.

El a afirmat că această politică va permite Ucrainei să lovească ținte militare dincolo de granițele sale și a marcat începutul unei cooperări militare-industriale mai profunde între cele două țări.

În iulie, Berlinul furnizase deja mai multe sisteme cu rază lungă de acțiune Ucrainei și, potrivit unor informații, se afla în negocieri cu Washingtonul pentru achiziționarea de sisteme de arme fabricate în SUA pentru Kiev.

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
raed arafat
5
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
oana toiu si marco rubio dau mana
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana...
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
Ultimele știri
Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout și capacitățile de producere a energiei în această iarnă
Moscova laudă „frăția veche de secole” cu Serbia după ajutorul umanitar trimis pentru regiunea Kursk
VIDEO Un nou serial TV inspirat din „Game of Thrones” va avea premiera în ianuarie 2026. A fost lansat primul trailer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin la birou
Putin se află într-o țară care l-ar putea aresta pentru crime de război. Apelul făcut de CPI
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se privesc în ochi
Netanyahu îl susține pe Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace. Ce mesaj a postat pe X
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Kremlinul susține că eforturile Rusiei şi Statelor Unite de a pune capăt răboiului din Ucraina sunt încă în desfăşurare
profimedia-1029944870
Papa Leon face un apel fără precedent la mass-media. „Fără clickbait, vă rog!”
Serbian oil company NIS in ownnership by the Russian oil producer Gazprom Neft
SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Și-au aflat pedeapsa, după ce au fost prinse că au furat din aeroport
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...