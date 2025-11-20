Germania consideră inacceptabil planul american de pace pentru Ucraina

Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia EFE.

Planul „lasă impresia că Putin îşi poate atinge obiectivele din război pe care nu le poate atinge pe câmpul de luptă. Iar acest lucru, în mod evident, ar fi un rezultat inacceptabil”, a declarat oficialul german într-un interviu acordat postului privat de ştiri NTV.

Informaţiile despre presupusul plan de pace ruso-american sunt „tulburătoare” şi iniţiativa nu are „credibilitate”, dată fiind situaţia actuală de pe câmpul de luptă, a mai comentat acelaşi ministru german, notează EFE, citată de Agerpres.

„Rusia creează o situaţie insidioasă şi trebuie să fim foarte atenţi” a continuat acesta, referindu-se la contactele dintre reprezentaţi ai SUA şi Rusiei pentru a contura, în lipsa Ucrainei, un plan pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean şi care potrivit publicaţiei Axios are 28 de puncte. Acest plan ar aborda, printre altele, garanţiile de securitate şi viitorul relaţiilor SUA atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina, dar aceasta din urmă ar ceda teritorii.

Citiți și:

Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph)

Planul a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi.

Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat miercuri că Berlinul nu a primit din partea aliatului său american nicio informaţie oficială despre acest plan elaborat în secret de Casa Albă şi inspirat din planul în 20 de puncte avansat de Trump pentru a obţine un armistiţiu în războiul din Fâşia Gaza.

Conform unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas şi să-şi limiteze forţele armate. În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porţiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Miniştrii de externe din statele UE, care au avut o reuniune la Bruxelles, au evitat să facă prea multe comentarii asupra respectivului plan care nu a fost făcut public, dar au menţionat că nu vor accepta cereri prin care Ucraina să accepte concesii dureroase.

Citiți și:

Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina

„Ucrainenii doresc pace - o pace justă care să respecte suveranitatea tuturor, o pace durabilă care nu poate fi pusă sub semnul întrebării de viitoare agresiuni”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a adăugat acesta, potrivit Reuters.

Casa Albă nu a comentat planul descris de Axios. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe platforma X că Washingtonul va „continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor tabere în conflict”, însă „obţinerea unei păci durabile va necesita ca ambele părţi să accepte concesii dificile, dar necesare”, a spus Rubio.

O delegaţie a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll şi de şeful Statului Major, Randy George, se afla la Kiev şi urmează să se întâlnească joi seară cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui poziţie este slăbită în urma unui scandal de corupţie în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în timp ce pe front situaţia armatei ucrainene se înrăutăţeşte.

Delegaţia americană s-a întâlnit deja cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spaţiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităţilor de atac în profunzimea teritoriului rus şi stabilizarea liniei frontului.

Editor : Liviu Cojan