Germania creşte salariul minim pe economie. Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de măsură

Data publicării:
drapel german langa parlamentul tarii
Peste şase milioane de angajaţi germani vor beneficia de creșterea salariului minim. Foto: Profimedia

Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, faţă de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenţia EFE.

Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de această creştere, adică toţi cei care în prezent câştigă mai puţin de 13,90 de euro pe oră, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz.

Odată ce salariul minim pe economie va ajunge la 14,60 de euro în 2027, acesta va creşte cu circa 40% faţă de nivelul din 2015, anul când Germania a introdus salariul minim pe economie, care de atunci a fost deja majorat de patru ori,notează EFE, citată de Agerpres.

Decizia creşterii salariului minim a fost adoptată în pofida opoziţiei patronatelor şi urmează unei recomandări formulate în acest sens de Comisia pentru Salariul Minim, în cadrul căreia reprezentanţii salariaţilor şi ai patronatelor au avut discuţii aprinse.

Social-democraţii, care formează împreună cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz coaliţia de guvernare, au promis în campania electorală pentru alegerile legislative desfăşurate în februarie creşterea salariului minim pe economie la 15 euro pe oră.

Editor : Liviu Cojan

