Germania explorează o umbrelă nucleară comună cu aliații europeni. Merz: „Știm că trebuie să luăm decizii strategice”

Data publicării:
Political Parties Speak To The Media Following Hamburg Election
Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Țările europene încep să discute idei în jurul unei umbrele nucleare comune care să completeze acordurile de securitate existente cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în contextul discuțiilor tot mai numeroase din Germania despre dezvoltarea propriei apărări nucleare, relatează Reuters.

Într-un moment de creștere a tensiunilor transatlantice, Merz a declarat că discuțiile sunt doar într-o fază inițială și că nicio decizie nu este așteptată prea curând.

„Știm că trebuie să luăm o serie de decizii strategice și de politică militară, dar acum nu este momentul potrivit”, a mai spus el.

Germania are în prezent interdicție de a dezvolta o armă nucleară proprie în temeiul așa-numitului acord „Patru Plus Doi”, care a deschis calea pentru reunificarea țării în 1990, precum și în temeiul unui tratat istoric de neproliferare nucleară pe care Germania l-a semnat în 1969.

Merz a spus că obligațiile Germaniei prevăzute în tratat nu au împiedicat-o să discute soluții comune cu partenerii săi, inclusiv Marea Britanie și Franța, singurele puteri europene care au arme nucleare.

„Aceste discuții au loc. De asemenea, nu sunt în conflict cu partajarea armelor nucleare cu Statele Unite ale Americii”, a spus el.

Țările europene s-au bazat mult timp pe Statele Unite, inclusiv pe marele lor arsenal nuclear, pentru apărare, dar și-au crescut cheltuielile militare, parțial ca răspuns la criticile dure din partea administrației Trump.

Trump i-a zdruncinat pe aliații europeni ai Washingtonului cu discuțiile sale despre achiziționarea Groenlandei de la Danemarca, un aliat NATO, și cu amenințarea sa, ulterior anulată, de a impune tarife țărilor care îi stau în cale.

De asemenea, el a sugerat în trecut că SUA nu ar ajuta la protejarea țărilor care nu alocă suficient de mulți bani pentru propria apărare.

Declarațiile lui Merz au fost reluate de șeful comisiei parlamentare de apărare, Thomas Roewekamp, ​​care a spus că Germania are capacitatea tehnică ce ar putea fi utilizată în dezvoltarea unei arme nucleare europene.

„Nu avem rachete sau focoase nucleare, dar avem un avantaj tehnologic semnificativ cu care am putea contribui la o inițiativă europeană comună”, a declarat Roewekamp, ​​din partea partidului de centru-dreapta al lui Merz, Uniunea Creștin-Democrată, la televiziunea germană Welt TV.

Digi Sport
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
