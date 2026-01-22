Live TV

Germania expulzează un diplomat rus în cadrul unei anchete pentru spionaj

Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite AFP.

Germania „nu tolerează spionajul” pe teritoriul său, „mai ales sub acoperirea statutului diplomati”, a comunicat ministerul în reţeaua X.

Ambasada rusă, contactată de AFP, nu a reacţionat imediat.

Conform săptămânalului german Der Spiegel, Berlinul a cerut Moscovei să asigure plecarea din Germania în termen de trei zile a celui vizat, care oficial era ataşat militar la ambasadă, dar în realitate face parte din serviciul militar de informaţii al Rusiei, GRU. El era ofiţerul de dirijare al unei femei cu dublă cetăţenie, germană şi ucraineană, identificată ca Ilona W, care furniza ambasadei informaţii despre ajutorul militar pentru Ucraina şi despre industria de apărare germană.

Conform anchetatorilor, femeia a obţinut informaţii de la foşti oficiali din armata germană - un ofiţer de stat-major trecut recent în rezervă şi un fost înalt funcţionar care a plecat din armată în urmă cu 15 ani. Cei doi sunt în libertate, fiind însă anchetaţi pentru a afla dacă erau conştienţi că transmit informaţii Rusiei.

Cazul de faţă este cel mai recent dintr-o listă lungă de operaţiuni de spionaj, dezinformare şi sabotaj puse de autorităţile germane pe seama Rusiei, în cadrul presupusului „război hibrid” al Moscovei împotriva statelor europene care sprijină Ucraina, notează AFP, citată de Agerpres.

Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz, instalat în primăvara lui 2025, a stabilit că reconstrucţia armatei germane şi a infrastructurilor acesteie este o prioritate pentru a face faţă ameninţării ruse.

Kremlinul dezminte sistematic că ar ameninţa securitatea Europei şi susţine că, dimpotrivă, europenii sunt cei care vor să distrugă Rusia. 

