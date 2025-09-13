Germania, Franța şi Marea Britanie cer „încetarea imediată” a ofensivei militare israeliene în oraşul Gaza

Berlinul, Parisul şi Londra au cerut vineri „o încetare imediată a operaţiunilor militare israeliene în oraşul Gaza”, după ce armata israeliană şi-a anunţat intenţia de a-şi intensifica atacurile în oraş.

„Solicităm urgent o încetare imediată a operaţiunilor militare israeliene din oraşul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile şi distrugerea infrastructurii esenţiale”, se arată într-un comunicat comun al ministerelor de externe din cele trei ţări, transmis de Berlin, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Facem apel ca ONU şi ONG-urile umanitare să poată lucra în siguranţă şi la scară largă în întreaga Fâşie Gaza, inclusiv în nord”, se arată în comunicatul citat.

Această declaraţie survine la trei zile după un atac fără precedent al Israelului în Qatar, atac care a vizat oficiali Hamas.

Qatarul a condamnat atacul ca fiind o „încălcare flagrantă a legilor şi normelor internaţionale” şi o „ameninţare gravă la adresa securităţii” populaţiei sale. Qatarul, alături de Egipt şi Statele Unite ale Americii, sunt mediatori în războiul din Gaza dintre Israel şi Hamas, deşi negocierile vizând încetarea focului stagnează de mai multe luni.

Editor : B.P.