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Germania ia în considerare închiderea unui important institut cultural rus din Berlin, din cauza îngrijorărilor privind spionajul

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Casa Rusă din Berlin. Foto Profimedia
Casa Rusă din Berlin. Foto: Profimedia
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Din articol
O istorie complexă Posibile restricții?

Guvernul german ia în considerare închiderea unei instituții culturale ruse importante din Berlin, din cauza suspiciunilor că Moscova ar putea-o folosi ca bază de spionaj. Berlinul efectuează o analiză „exhaustivă” a statutului juridic al Casei Ruse, instituția aflată sub suspiciune, „în legătură cu activitățile Rusiei împotriva organizațiilor germane implicate în schimburi culturale”, a declarat Ministerul de Externe german într-un comunicat adresat ziarului german Welt, relatează TVPWorld.

Cunoscut sub numele de „Casa Rusă”, Institutul Rus de Știință și Cultură este un important centru cultural și diplomatic de stat situat în centrul Berlinului. La un moment dat, acesta a fost cea mai mare instituție culturală rusă din străinătate.

Apelurile la închiderea sa s-au intensificat după ce Ministerul de Interne al Franței a publicat luna trecută un document în care se susținea că serviciile de informații ruse foloseau clădirea ca acoperire pentru operațiuni de spionaj, potrivit The Moscow Times.

O istorie complexă

Centrul a fost inaugurat în 1984, în perioada Germaniei de Est. La acea vreme, rolul său era de a promova prietenia cu Uniunea Sovietică prin programe și schimburi culturale.

În urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, instituția a devenit obiectul unei atenții sporite din cauza acuzațiilor că ar putea fi folosită pentru a răspândi propaganda rusă și a sprijini activități de spionaj.

Casa Rusiei este administrată de Rossotrudnicestvo, o agenție federală rusă subordonată Ministerului Afacerilor Externe, care a fost supusă sancțiunilor UE în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

În prezent, instituția funcționează în baza unui acord din 2011 între Germania și Rusia. Cu toate acestea, Germania se poate retrage din acord în iunie 2027, cu condiția să notifice Moscova până la 6 decembrie, a relatat The Moscow Times.

Posibile restricții?

Închiderea institutului ar putea însă pune Berlinul într-o poziție dificilă, întrucât această măsură ar putea duce la restricții suplimentare asupra instituțiilor culturale germane din Rusia, inclusiv asupra Institutelor Goethe din Moscova și Sankt Petersburg, care se confruntă deja cu limitări în ceea ce privește personalul și capacitatea de a oferi cursuri de limbă rusă.

Această evoluție survine, de asemenea, pe fondul eforturilor Germaniei de a-și consolida capacitățile de informații. Săptămâna trecută, Berlinul a aprobat o reformă a serviciilor de informații care conferă serviciilor de securitate ale țării noi competențe, în contextul în care guvernul încearcă să contracareze o amenințare hibridă din ce în ce mai mare din partea Moscovei.

 

Editor : M.C

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