Germania, în alertă după incursiunile dronelor. Berlinul anunță măsuri de protecție: „Există o amenințare”

drona atac
Foto cu un caracter ilustrativ. Shutterstock

Germania va adopta noi măsuri pentru a se proteja de amenințarea „ridicată” reprezentată de drone, a anunțat ministrul de Interne Alexander Dobrindt. Decizia vine după mai multe incidente în Danemarca, unde traficul aerian a fost perturbat în repetate rânduri. Autoritățile anchetează mai multe apariții suspecte în Germania, potrivit Reuters.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat sâmbătă că amenințarea reprezentată de drone este „ridicată” și că țara va adopta măsuri pentru a se apăra.

Oficialii europeni sunt în alertă maximă după ce incursiunile de drone din Danemarca au dus, de mai multe ori săptămâna trecută, la suspendarea traficului aerian în diverse regiuni ale țării. Autoritățile anchetează și mai multe apariții suspecte în Germania.

„Există o amenințare care poate fi clasificată drept ridicată când vorbim de drone. Este o amenințare abstractă, dar foarte concretă în anumite cazuri”, a declarat Dobrindt jurnaliștilor la Berlin.

Printre măsurile avute în vedere, Germania intenționează să revizuiască legea privind securitatea aviației, pentru a permite implicarea armatei în doborârea dronelor, a precizat el.

„Este vorba despre a fi pregătiți astfel încât infrastructura critică sau marile adunări de oameni, de exemplu, să poată fi protejate”, a adăugat ministrul.

Citește și: Incursiuni rusești în spațiul NATO. Letonia solicită întărirea apărării aeriene în statele baltice

