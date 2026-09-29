Germania îndeamnă Slovacia la mai multă solidaritate în privinţa sancţiunilor împotriva Rusiei

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a îndemnat Slovacia să susţină mai activ măsurile UE care vizează Rusia în legătură cu războiul din Ucraina, în timpul unei vizite efectuate marţi la Bratislava, informează dpa.

Cele două ţări şi-au reafirmat „sprijinul deplin pentru Ucraina”, a declarat Wadephul după discuţiile cu omologul său slovac, Juraj Blanar.

Şeful diplomaţiei germane a precizat că, în opinia sa, acest lucru include şi sistarea livrărilor de energie din Rusia, notează dpa, citată de Agerpres.

Toţi partenerii trebuie să „acţioneze unit” în această privinţă, a spus el, adresându-i-se lui Blanar.

Trebuie exercitată „mai multă presiune” asupra Moscovei, întrucât „Rusia nu dă semne că ar dori pacea”, în timp ce Ucraina, pe de altă parte, şi-a

„exprimat în repetate rânduri disponibilitatea” de a pune capăt războiului, a susţinut Wadephul.

Fără a menţiona direct Slovacia, Wadephul a insistat că ar fi „nu doar o lipsă de solidaritate, ci şi un act iresponsabil” să se pună la îndoială faptul că

cea mai mare ameninţare la adresa Europei este „imperialismul beligerant al lui Putin”.

UE nu îşi poate permite ca state membre individuale să blocheze măsuri precum sancţiunile, a adăugat ministrul german de externe.

Slovacia scoate în evidenţă dependenţa energetică faţă de Rusia

Blanar a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei, calificându-l drept o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, dar a reiterat poziţia Slovaciei conform căreia nu poate exista o soluţie militară la conflictul din ţara vecină.

El a menţionat că discuţiile cu Rusia sunt inevitabil necesare. „Rusia nu va dispărea de pe hartă”, a spus el.

Guvernul premierului slovac Robert Fico a criticat frecvent sancţiunile Uniunii Europene împotriva Moscovei şi a adoptat o poziţie mai favorabilă Rusiei decât mulţi dintre partenerii Slovaciei din UE şi NATO, aminteşte dpa.

Recent, Bratislava a insistat pentru ridicarea sancţiunilor UE impuse oligarhului rus Alişer Usmanov.

Blanar a explicat că, pentru Slovacia, renunţarea treptată la energia rusească solicitată de Germania ar fi dificil de realizat, din cauza deceniilor de

interdependenţă. „Slovacia şi-a construit întreaga infrastructură pe baza livrărilor de energie din Rusia”, a spus el, adăugând că ruperea acestor legături ar cauza „probleme enorme” şi nu s-ar putea realiza peste noapte.

Slovacia lucrează la diversificarea surselor sale de energie, a subliniat el, de exemplu prin importuri de gaze naturale din Algeria. De asemenea, se lucrează

la o rută alternativă pentru petrol prin intermediul conductei adriatice din Croaţia, însă capacitatea acesteia este insuficientă, a precizat ministrul de externe slovac.

Wadephul urma să viziteze şi Strasbourgul marţi, pentru a se adresa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi întâlniri cu mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiei. Germania este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali ai Consiliului Europei.

Editor : Liviu Cojan