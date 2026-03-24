Germania îşi retrage din Polonia avioanele de tip Eurofighter şi cei aproximativ 150 de tehnicieni

Forţele Aeriene germane Luftwaffe îşi retrage avioanele de tip Eurofighter din Polonia şi îşi încheie misiunea în această ţară, pe flancul de est al NATO, relatează Euronews.

Aproximativ 150 de militari din armata germană (Bundeswehr) - piloţi, tehnicieni, logisticieni, specialişti în protecţia instalaţiilor şi poliţişti militari - au părăsit baza Malbork, în nordul Poloniei, şi se întorc în Germania.

Înaltul Comandament al Forţelor Armete poloneze a mulţumit, pe X, Bundeswehr pentru susţinere, un „gest de cooperare extrem de important în cadrul apărării colective”.

Misiunea era prevăzută de la început până în martie 2026, notează Euronews, citată de News.ro.

Euronews scrie că nu se ştia imediat cine înlocuieşte trupele germane la Malbork.

Această desfăşurare a început în decembrie, în cadrul Misiunii „NATO Enhanced Air Policing”.

Ea viza o consolidare a protecţiei flancului de est al NATO, în contextul unei ameninţări ruseşti, în urma unor încălcări repetate ale spaţiului aerian şi apropierii unor avioane ruseşti de luptă.

Situaţia a devenit în mai multe rânduri suficient de periculoasă cât să necesite intervenţia unor avioane NATO.

În astfel de cazuri, misiunea constă în supravegherea spaţiului aerian, afişcarea unei prezenţe şi o reacţie rapidă în cazul vreunui incident.

În ultimul an, acest tip de incidente s-a multiplicat deasupra Mării Baltice, Poloniei şi ţărilor baltice.

Observatori militari consideră că este vorba despre o demonstraţie de forţă deliberată a Rusiei.

Ruşii par să testeze în mod calculat capacitatea de reacţie a NATO prin survolarea în mai multe rânduri tot mai aproape de frontiera Alianţei.

Potrivit NATO, peste 300 de decolări în urma unor alerte au avut loc în 2023, în care avioane aparţinnd Alianţei au interceptat avioane militare ruseţti.

Spaţiul aerian al ţărilor baltice este încălcat mult mai frecvent.

La 18 martie, un avion rus de luptă a pătruns în spaţiul aerian eston.

Potrivit ministrului eston de Externe, Margus Tsahkna, a fost vorba despre un avion rus de vânătoare de tip Suhoi 30 (Su-30), care a rămas timp de aproape un miinut în spaţiul aerian al Estoniei.

Misiunea poliţiei aeriene NATO în ţările baltice a fost activată, iar avioane ale armatei italiene au fost trimise să-l intercepteze.

Avionul de tip Su-30M este un avion de vânătoare multirol cu două locuri, deosebit de manvrabil, conceput atât pentru luptă, cât şi în vederea atacării unor ţinte terestre.

El este dotat cu radare moderne, rachete ghidate şi armament de precizie şi poate desfăşura atât misiuni de recunoaştere, cât şi de luptă.

În regiunea Mării Baltice, acest tip de avion apare cu regularitate în misiuni de interceptare ale NATO, în apropieri periculoase de spaţiul aerian al Alianţei sau ca escortă a unor avioane ruse de spionaj.

