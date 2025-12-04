Live TV

Germania mută avioane de luptă în Polonia după recentele incursiuni ale Rusiei în spaţiul aerian NATO

Data publicării:
eurofighter al armatei germane
Foto: Profimedia Images

Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO.

Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la cele mai recente încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian NATO în regiunea baltică, pe lângă incursiunile dronelor kamikaze, relatează dpa, citată de Agerpres.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunţat dislocarea la mijlocul lunii octombrie. Aceasta este planificată să dureze până în luna martie.

„Cu această misiune, trupele noastre aduc o contribuţie valoroasă la protejarea regiunii estice a NATO, alături de aripa noastră de reacţie rapidă staţionată în România din august", a declarat comandantul forţelor aeriene germane, general-locotenentul Holger Neumann.

Germania doreşte să transmită astfel sprijinul său pentru Polonia şi NATO în ansamblu, a adăugat Neumann.

Avioane germane au fost staţionate la Malbork, la circa 60 de kilometri sud-est de Gdansk şi 80 de kilometri vest de enclava rusă Kaliningrad, în august şi septembrie.

Avioanele sunt însoţite de aproximativ 150 de persoane, inclusiv piloţi, tehnicieni, gărzi şi poliţişti militari.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
isw
3
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
4
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion f35 in zbor
Polonia obţine acces la sistemul de comunicaţii militare prin satelit al SUA
A26 Blekinge-class submarines
Polonia cumpără submarine suedeze A26 pentru întărirea securității în Marea Baltică
Soldat polonez
Polonia se înarmează masiv. Ce spun polonezii despre apărarea patriei: rezultatul celui mai recent sondaj
Arrow 3 Germania
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei
European Union leaders' summit in Brussels
Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate
Recomandările redacţiei
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la barajul Paltinu.
Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ICCJ anunță că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la...
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de...
Ultimele știri
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata independentă Ana Ciceală
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Fanatik.ro
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele...
Adevărul
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă...
Playtech
Pensia de urmaș și munca după 65 de ani: câți bani poți încasa fără să pierzi drepturile
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
”Și-a trădat patria”. A declanșat revolta în Ucraina, după ce s-a dus la ruși: ”Incompetența antrenorilor”
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă