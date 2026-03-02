Germania nu va ataca Iranul, dar își va proteja militarii. Cancelarul Merz discută la Washington cu Trump

Germania nu va lua parte în mod activ la operațiuni militare împotriva Iranului, însă militarii germani aflați în baze multinaționale din Iordania și Irak vor fi apărați în cazul unui atac. Cancelarul german Friedrich Merz face o vizită luni la Washington, iar marți va discuta cu președintele american Donald Trump, precizează DPA.

„Guvernul federal nu intenționează să participe” în conflictul din Orientul Mijlociu, a precizat luni ministrul german de Externe Johann Wadephul pentru postul public de radio Deutschlandfunk, potrivit The Associated Press preluată de News.ro.

Șeful diplomației germane a adăugat că „nu avem resursele militare necesare” pentru implicare directă, dar a subliniat că „militarii noștri din cadrul Bundeswehr se vor apăra dacă vor fi atacați”.

Forțele armate germane au raportat recent atacuri asupra bazelor în care sunt staționați militari germani, ca urmare a escaladării conflictului din regiune. În acest weekend, au fost vizate baze militare din Ebril, nordul Irakului, și Al-Azraq, în Iordania, însă militarii germani prezenți în locațiile atacate nu au fost răniți și se află în siguranță, potrivit agenției germane de presă DPA.

Cancelarul german Friedrich Merz va călători luni la Washington înainte de discuțiile cu președintele american Donald Trump programate pentru marți, mai tranbsmite DPA.

A doua vizită a cancelarului la Casa Albă de la preluarea mandatului, acum 10 luni, era planificată de ceva timp. Totuși, loviturile recente ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului sunt acum așteptate să domine discuțiile în Cabinetul Oval, biroul președintelui din Aripa de Vest.

După discuții, este planificat un prânz cu Trump.

Întâlnirea era inițial așteptată să se concentreze pe disputa tarifară cu SUA, războiul Rusiei în Ucraina și politica față de China, însă criza din Iran va fi acum în centrul atenției.

