Germania: Peste un sfert dintre locuitori sunt imigranți sau provin din părinți imigranți

Una din patru persoane care locuiesc în Germania fie s-a mutat acolo din străinătate, fie s-a născut din părinți care sunt amândoi imigranți. Noile statistici indică o creștere modestă față de cifrele din 2024, scrie Deutsche Welle, care citează noile date prezentate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis).

Oficiul a declarat că 21,8 milioane de persoane – 26,3% din populație – fie au imigrat singure, fie sunt copiii a doi imigranți.

Datele iau în considerare atât migranții din prima, cât și din a doua generație care locuiesc în Germania.

Aproximativ 16,4 milioane de persoane, sau 19,8%, sunt imigranți din prima generație, care s-au mutat ei înșiși în țară. Creșterea în această categorie a încetinit în 2025, ajungând la doar 1,7% față de 2024, după creșteri mult mai mari în anii anteriori.

Alte 5,4 milioane de persoane (6,5%) sunt din a doua generație, fiind născute în Germania din doi părinți imigranți care s-au mutat în Germania începând din 1950.

În ultimele două decenii s-a înregistrat o creștere deosebit de mare în cele două categorii. Din 2005, numărul persoanelor cu antecedente de imigrație a crescut de la 13 milioane la 21,8 milioane în 2025 – o creștere de 8,8 milioane, sau 67%, potrivit Destatis.

Cine s-a mutat în Germania?

Cele mai mari grupuri de origine dintre cei considerați ca având un istoric de imigrație sunt:

Polonia: 1,5 milioane

Turcia: 1,5 milioane

Ucraina: 1,3 milioane

Rusia: 1 milion

Siria: 1 milion

Printre tinerii imigranți cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, 33% au o diplomă universitară – similar cu populația generală. Cu toate acestea, 36% nu au nicio calificare formală, mai mult decât dublu față de media națională.

Datele arată, de asemenea, diferențe clare de vârstă: 36% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani au un istoric de imigrare și doar 14% dintre cei peste 65 de ani au un istoric de imigrare.

Persoanele cu un istoric de imigrare sunt, în general, cu aproximativ 9 ani mai tinere decât media națională.

Editor : M.C