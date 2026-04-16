Germania pregătește o misiune militară în Strâmtoarea Ormuz: nave pentru deminare și recunoaștere, trimise după un armistițiu

Friedrich Merz ia în calcul participarea Germania la o posibilă misiune militară de securizare a Strâmtoarea Ormuz, în contextul blocajului provocat de conflictul cu Iranul. Planul prevede trimiterea de nave pentru neutralizarea minelor, o navă de escortă și aeronave de recunoaștere, însă doar după un eventual armistițiu și cu aprobarea guvernului și a parlamentului de la Berlin, scrie Euronews.

Nave pentru deminare și avioane de recunoaștere, în planul Berlinului

Cancelarul german Friedrich Merz intenționează să prezinte o ofertă concretă pentru participarea Germaniei la o posibilă misiune militară de securizare a Strâmtoarea Ormuz, în cadrul unor discuții care vor avea loc vineri, la Paris.

Conform propunerii, Bundeswehr ar urma să furnizeze nave pentru neutralizarea minelor, o navă de escortă și aeronave de recunoaștere după încheierea ostilităților, cu condiția îndeplinirii unor criterii stricte.

Misiunea ar include în mod specific deminarea, recunoașterea maritimă și supravegherea pe termen lung a zonei maritime, potrivit unor surse citate de agenția germană dpa.

În prezent, Bundeswehr dispune de opt nave de vânătoare de mine și două nave de scafandri specializați în deminare, însă nu este clar câte dintre acestea ar putea fi desfășurate. Navele, cu o lungime de peste 50 de metri, sunt operate în mod obișnuit de echipaje formate din 42 de militari, care pot fi suplimentate cu scafandri deminori, dacă este necesar.

Merz urmează să participe vineri la Paris la o reuniune internațională găzduită de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de premierul britanic Keir Starmer. La întâlnire este așteptată și premierul Italiei, Giorgia Meloni, iar alți potențiali susținători ai misiunii ar urma să participe prin videoconferință.

Participarea, condiționată de armistițiu și aprobarea parlamentului

După o întâlnire cu premierul Irlandei, Micheál Martin, la Berlin, Merz a subliniat că o eventuală misiune va fi supusă unor condiții stricte.

Acesta a precizat că participarea Germaniei ar putea avea loc doar după „cel puțin un armistițiu provizoriu”, precum și cu aprobarea guvernului de la Berlin și a parlamentului.

„Suntem încă departe de acest moment”, a declarat Merz.

Potrivit Süddeutsche Zeitung, marina ar putea utiliza și baza logistică din Djibouti pentru misiuni de recunoaștere maritimă. Baza din estul Africii este considerată a avea o poziție strategică favorabilă pentru operațiuni în regiune.

În plus, este analizată posibilitatea ca Germania să preia unele sarcini ale aliaților NATO în Atlanticul de Nord, pentru a le permite acestora să își redirecționeze forțele către o eventuală misiune în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, blocată: miză majoră pentru energia globală

Traficul prin această rută maritimă, prin care înainte de război tranzita aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, este aproape complet blocat de la începutul conflictului cu Iranul, declanșat de loviturile aeriene ale SUA și Israelului din 28 februarie.

Situația a dus la creșterea prețurilor energiei la nivel global, iar șeful Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat că Europa mai are „poate aproximativ șase săptămâni de combustibil pentru avioane”, dacă blocajul persistă.

