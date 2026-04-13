Germania salută înfrângerea lui Viktor Orban: speranțe pentru deblocarea ajutorului UE pentru Ucraina

Reacții la nivel european Mesaj privind reziliența democratică

Înfrângerea electorală a prim-ministrului maghiar în exerciţiu Viktor Orban, apropiat de Rusia şi care bloca ajutorul UE pentru Ucraina, dă naştere la o „speranţă bine întemeiată” că acest ajutor „ar putea fi deblocat foarte rapid”, a declarat luni guvernul german.

Liderul ungar bloca, încă de la sfârşitul anului 2025, un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE ţării aflate în război, precum şi un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, adoptat de UE, transmite AFP preluată de Agerpres.

De acum înainte, Berlinul „porneşte de la premisa că noul guvern ungar va respecta această decizie”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, pentru care deblocarea fondurilor va putea avea loc de îndată ce noul prim-ministru, Peter Magyar, „va fi în măsură să acţioneze”.

„Populismul de dreapta” a suferit în Ungaria „o înfrângere zdrobitoare” odată cu eşecul electoral de duminică al prim-ministrului în exerciţiu Viktor Orban, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz, care s-a declarat „uşurat” de acest rezultat.

Reacții la nivel european

„Din Ungaria vine un semnal foarte clar împotriva populismului de dreapta din întreaga lume”, a afirmat Merz, care s-a declarat uşurat de „un rezultat electoral atât de clar, cu o majoritate de două treimi” pentru adversarul lui Viktor Orban, Peter Magyar.

Acest conservator, de 45 de ani, a cucerit electoratul ungar promiţând o schimbare radicală, jurând să demoleze „cărămidă cu cărămidă” sistemul iliberal al lui Viktor Orban, deşi într-un trecut recent fusese apropiat de acesta.

Mesaj privind reziliența democratică

Rezultatul din Ungaria „arată că societăţile noastre democratice sunt mult mai rezistente decât ne-am fi putut teme în faţa propagandei ruse şi a altor ingerinţe externe în acest tip de alegeri”, a declarat cancelarul, referindu-se la politica pro-rusă a fostului prim-ministru.

El a salutat „gradul ridicat de rezilienţă în cadrul unei societăţi democratice precum Ungaria”.

De asemenea, cancelarul german şi-a exprimat speranţa în posibilitatea de a se „ajunge mai uşor la decizii comune în cadrul Consiliului European” odată cu victoria lui Peter Magyar.

„Vom adopta o poziţie unită a Uniunii Europene” cu privire la discuţiile dintre Iran şi SUA, a afirmat el, „şi, de asemenea, în ceea ce priveşte Rusia”.

Editor : Ana Petrescu

De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
