Germania sare în apărarea Spaniei după amenințările lui Trump: „Nu ne vom lăsa divizați”

Berlinul a transmis un mesaj de unitate europeană după disputa dintre Donald Trump și Spania, ministrul german de externe, Johann Wadephul, afirmând că Uniunea Europeană va rămâne solidară în fața amenințărilor privind noi bariere comerciale din partea Statelor Unite. „Nu ne vom lăsa divizați; rămânem ferm uniți”, a declarat oficialul german, citat de The Guardian.

Mesaj de unitate după disputa dintre Trump și Spania

Germania și-a exprimat solidaritatea cu Spania, într-o schimbare de ton față de poziția anterioară a cancelarului Friedrich Merz, care refuzase să apere public partenerul european în fața lui Donald Trump, gest ce a provocat tensiuni între Madrid și Berlin.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Spania se poate baza pe solidaritatea Uniunii Europene și a Germaniei în fața amenințărilor privind noi bariere comerciale din partea Statelor Unite, potrivit Reuters.

„Nu ne vom lăsa divizați; rămânem ferm uniți”, a spus el într-o conferință de presă susținută alături de omologul său moldovean, Mihai Popșoi.

Primul zbor de evacuare din Orientul Mijlociu a ajuns la Frankfurt

Între timp, primul zbor organizat de guvernul german pentru repatrierea călătorilor rămași blocați din cauza operațiunii militare americano-israeliene din Iran a aterizat joi dimineață pe cel mai aglomerat aeroport al țării, la Frankfurt.

Peste 250 de pasageri, vizibil ușurați, au ajuns la destinație la bordul unui Airbus A340-300 operat de Lufthansa, care a decolat din Oman și a înregistrat o întârziere de aproape două ore din cauza unei plecări întârziate.

Persoanele evacuate au fost selectate de guvernul german dintre zecile de mii de cetățeni rămași blocați în statele din Golful Persic. Grupurile considerate cele mai urgente au fost transportate mai întâi pe cale terestră către Muscat, din diferite puncte ale regiunii.

Ministrul de externe Johann Wadephul, criticat pentru reacția confuză în gestionarea crizei călătorilor blocați în regiune, a spus că prioritate la zborurile de evacuare au avut persoanele vulnerabile, precum femeile însărcinate, bolnavii și copiii.

Alte evacuări sunt planificate în zilele următoare.

Între timp, alți cetățeni germani au reușit să prindă un număr foarte limitat de zboruri operate de companii aeriene comerciale în ultimele zile, în principal din Emiratele Arabe Unite.

Controverse în Germania privind reacția ministerului de externe

În Germania a izbucnit în această săptămână o dezbatere aprinsă despre măsura în care ministerul de externe ar trebui să fie responsabil pentru evacuarea cetățenilor din regiuni aflate în criză și dacă avertismentele de călătorie emise înainte de izbucnirea conflictului au fost suficiente.

Wadephul a afirmat în mod eronat, într-un interviu televizat, că exista de mai multe zile un avertisment de călătorie pentru statele din Golful Persic, deși un astfel de avertisment fusese emis abia sâmbătă pentru Dubai, o destinație populară pentru turiștii germani, chiar în ziua în care a început acțiunea militară americano-israeliană.

Un avertisment de călătorie reprezintă un apel oficial și urgent adresat cetățenilor de a părăsi o zonă afectată, bazat pe existența unei amenințări concrete la adresa siguranței lor.

Editor : Ș.A.