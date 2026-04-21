Germania se reinventează. De la producția auto la cea de arme: Guvernul încurajează metamorfoza

Pe măsură ce modelul său de export se prăbușește, Germania își reorientează atenția de la automobile către armament – și încearcă să transforme declinul industrial într-un boom al sectorului de apărare, comentează The Wall Street Journal.

După ce a fost timp de decenii motorul industrial al Europei, Germania se află într-o perioadă de stagnare fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, confruntându-se cu concurența din partea Chinei și cu o scădere a cererii. Răspunsul este la fel de radical ca și criza: transformarea bazei sale industriale în arsenalul Occidentului. Iar principala problemă este concurența din partea Chinei și scăderea cererii.

O serie de date arată cum s-a fisurat vechiul model. În fiecare lună, aproximativ 15.000 de locuri de muncă dispar din sectorul manufacturier german, inclusiv din sectorul auto, odată dominant, potrivit cifrelor guvernamentale. Mercedes-Benz a înregistrat o scădere de 49% a profitului în 2025, în timp ce Volkswagen, al doilea producător auto din lume, a declarat că profitul său a scăzut cu 44% în aceeași perioadă și a anunțat planuri de a reduce 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030.

Pierderi uluitoare

Chiar și mărci emblematice precum Porsche raportează pierderi uluitoare, profitul operațional scăzând cu 98% față de 2024, care a fost deja unul dintre cei mai slabi ani din istoria modernă.

O mare parte din efortul economic al Germaniei este acum susținut de sectorul serviciilor, care reprezintă aproximativ 70% din producția economică, deși industria prelucrătoare încă reprezintă 20% — iar până la o cincime din toate serviciile sunt legate de firme industriale, cum ar fi producătorii de automobile.

Acum, pe măsură ce garanțiile de securitate americane par mai puțin sigure și Europa se grăbește să se reînarmeze, Berlinul se poziționează pentru a deveni coloana vertebrală a industriei de apărare a continentului.

Industria auto trece printr-o criză din cauza recesiunii globale, a riscurilor geopolitice și a concurenței crescânde din partea Chinei, a declarat Klaus Rosenfeld, director executiv al Schaeffler, unul dintre cei mai importanți furnizori auto din lume, care produce de la sisteme de propulsie la rulmenți — și care este acum un jucător emergent în sectorul apărării.

Metamorfoza unei economii

În același timp, recentele modificări legislative din Germania și Uniunea Europeană au îmbunătățit accesul companiilor din domeniul apărării la piețele de capital, în timp ce contractele guvernamentale uriașe și schemele de finanțare publică au deblocat aproape un trilion de euro în fonduri pentru apărare, aproximativ 1,2 trilioane de dolari, determinate de temerile legate de expansionismul rus și de un mediu global din ce în ce mai ostil.

„O tendință importantă în economia germană este că oamenii se întreabă mult mai des decât înainte «cum putem contribui la ceea ce nu s-a făcut în ultimii mulți ani – pentru a ne recâștiga capacitatea de a ne apăra» – și asta este ceea ce facem”, a spus Rosenfeld.

Companiile din apărare au parte de facilități de finanțare atât din partea guvernului german cât și din cea a Uniunii Europene.

Linii de producție, redirecționate

În regiunile industriale ale țării, liniile de producție care alimentau cândva boomul exporturilor germane sunt redirecționate treptat către nevoile reînarmării europene, cu sprijinul guvernului. Sunt utilizate fabrici goale și forță de muncă disponibilizată pentru singurul sector care crește la scară mare – Apărarea, mai scrie Wall Strett Journal.

Volkswagen poartă discuții cu companii israeliene pentru producția de componente pentru sistemul Iron Dome până în 2027. Multe firme lucrează deja în trei schimburi pentru a produce armament și muniții pentru Ucraina. Se preconizează ca o parte din interceptoarele Patriot, produse până acum integral în SUA, să înceapă să fie fabricate în Germania. Aproape 90% din capitalul de risc european în tehnologiile de apărare se îndreaptă deja către companii germane. „Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură, iar asta înseamnă o industrie de apărare puternică”, a declarat ministrul Economiei Katherina Reiche. Guvernul german încurajează transformarea industriei Guvernul german încurajează transformarea industriei prin redirecționarea capacităților existente către nevoile apărării și creează platforme care conectează producătorii tradiționali cu industria militară. Un exemplu al acestei schimbări este Deutz – o companie de 162 de ani, care a început ca producător de motoare cu ardere internă. Noua conducere o orientează către sectorul apărării chiar înainte de începerea războiului din Ucraina. Compania produce deja motoare pentru drone, sisteme pentru vehicule blindate și aplicații militare, precum și soluții energetice pentru sistemele Patriot utilizate de Arabia Saudită. Spre deosebire de producătorii tradiționali de armament, care au cicluri lente de dezvoltare, furnizorii auto pot crește producția rapid și flexibil. Un exemplu este Lockheed Martin, care produce aproximativ 620 de rachete interceptoare pe an pentru sistemul Patriot, în ciuda cererii uriașe generate de conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, scrie în articolul Wall Strett Journal. Compania germană Deutz livrează deja motoare pentru sistemele Patriot și pentru diverse platforme fără pilot și blindate, după ce a intrat rapid în noul sector prin achiziții și investiții. Compania a reușit să evite concedierile masive prin redirecționarea angajaților către producția de apărare, iar veniturile sale au crescut cu 15% în ultimul an.

