Germania și-a ridicat nivelul de alertă. Ministrul de Interne: „Riscul unor atacuri trebuie luat în calcul în orice moment”

Germania a ridicat nivelul de alertă pentru securitatea națională, de la „amenințare teoretică” la „amenințare ridicată”, după ce serviciile de informații au semnalat existența unor indicii credibile privind posibile atacuri. Autoritățile trebuie să fie pregătite în orice moment, iar măsurile de protecție vor fi intensificate în întreaga țară, potrivit News.ro.

Ministrul de Interne german, Alexander Dobrindt, a declarat că ameninţările vizează infrastructura critică, persoane şi instituţii publice.

„Aceasta înseamnă că riscul unor atacuri trebuie luat în calcul în orice moment în Germania”, a afirmat Dobrindt într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul german Welt am Sonntag, citat de Reuters.

Ministerul german de Interne nu a oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre motivele care au stat la baza ridicării nivelului de alertă și nici despre eventualele măsuri suplimentare de securitate care vor fi adoptate.

Germania s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe atacuri soldate cu victime.

În iunie, un medic de origine saudită a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a intrat intenționat cu o mașină în mulțimea aflată la târgul de Crăciun din Magdeburg, în decembrie 2024. Atacul s-a soldat cu șase morți și câteva sute de răniți.

Într-un alt caz, un tribunal german a condamnat un cetățean sirian pentru atacul cu cuțitul comis în 2024 la un festival din orașul Solingen, în vestul țării. Potrivit anchetatorilor, atacul a fost inspirat de gruparea jihadistă Statul Islamic și s-a soldat cu trei morți și zece răniți.

Editor : A.P.