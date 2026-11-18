Germania și Austria susțin că TikTok, deținută de o companie chineză, ar trebui să treacă sub proprietate europeană pentru a proteja datele cu caracter personal, a consolida suveranitatea și a contracara „amenințarea evidentă la adresa societății noastre democratice” reprezentată de această platformă, scrie Politico.

Propunerea comună prezentată miercuri de miniștrii de top ai celor două țări vine după ce președintele Donald Trump a impus anul trecut separarea operațiunilor TikTok într-o entitate cu sediul în SUA, proprietarul inițial, compania Bytedance cu sediul la Beijing, deținând aproximativ o cincime din noua entitate.

Actor central, cu relevanță semnificativă

Campania lui Trump de a interzice inițial și apoi de a diviza TikTok a invocat motive de securitate națională. Acum, Berlinul și Viena urmează o cale similară.

Cu 200 de milioane de utilizatori din UE, TikTok este „un actor central cu o relevanță semnificativă pentru formarea opiniei publice și participarea socială”, au declarat ministrul german al mass-media, Wolfram Weimer, și secretarul de stat austriac pentru digitalizare, Alexander Pröll.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că propunerea nu are „niciun temei”.

Rolul platformei în alegeri este investigat în temeiul Legii serviciilor digitale a UE, în timp ce autoritățile de reglementare au amendat compania pentru trimiterea datelor europenilor către China, încălcând normele privind confidențialitatea.

„Amenințare vizibilă la adresa societății noastre democratice”

Miniștrii afirmă că TikTok reprezintă o „amenințare vizibilă la adresa societății noastre democratice” și că „o soluție fundamentală ar trebui, prin urmare, să pornească de la sursa amenințării la adresa Europei: de la compania-mamă chineză ByteDance, alinierea acesteia la interesele Chinei și posibilitățile de acces ale statului chinez la datele a milioane de utilizatori europeni, care rămân în continuare neclare”.

Declarația vine înaintea unei reuniuni a miniștrilor Culturii care va avea loc joi la Bruxelles. Weimer și Pröll au făcut apel la alte capitale ale UE să se alăture demersului lor, dar nu au precizat cum ar funcționa noua structură.

Axel Springer, compania-mamă a POLITICO, a declarat că ar sprijini orice inițiativă de a aduce TikTok sub control european, ca răspuns la informațiile potrivit cărora conglomeratul media căuta să achiziționeze o participație în platforma de socializare.

Editor : M.C