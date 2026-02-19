Germania și Franța sunt „prea mici pentru a guverna Europa” singure, afirmă ministrul polonez de Externe

Radosław Sikorski a evaluat într-un interviu acordat săptămânalului Der Spiegel că Germania și Franța sunt prea slabe pentru a guverna singure Europa. „Continentul trebuie să respire cu ambii plămâni”, a subliniat ministrul polonez de Externe, potrivit TVPWorld.

Berlinul și Parisul „nici măcar nu au o minoritate de blocare” în cadrul UE, a declarat Sikorski, membru al partidului de centru-dreapta Coaliția Civică (KO).

El a adăugat că Polonia, ca a 20-a economie mondială, ar trebui să joace un rol mai important în UE și „dorește să fie reprezentanta intereselor părții sale de Europa”.

Interviul vine în contextul în care atât Berlinul, cât și Varșovia încearcă să îmbunătățească relațiile după ani de tensiuni sub fostul guvern polonez condus de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), care a fost îndepărtat de la putere în alegerile din 2023.

Cu toate acestea, o serie de probleme – printre care reintroducerea controalelor la frontiera polono-germană, chestiunea reparațiilor pentru cel de-al Doilea Război Mondial și nemulțumirile istorice mai ample – continuă să arunce o umbră asupra relațiilor dintre cele două țări.

„Nu trebuie să cădem imediat unul în brațele celuilalt. Există diferențe de opinie între vecinii noștri. Lucrăm la acest aspect cu partenerii noștri din Republica Federală ”, a asigurat ministrul de externe, menționând viitorul Monument al Victimelor Poloneze din Berlin și proiectata Casă Germano-Poloneză. „Dorim reconciliere, dar aceasta trebuie să se bazeze pe o înțelegere deplină a istoriei”, a explicat el, adăugând că memoria istorică germană este „slabă”.

Reînnoirea diplomatică

Sikorski a afirmat că relațiile dintre Polonia, Franța și Germania au fost consolidate prin reînvierea așa-numitului grup Tringhiul de la Weimar în 2024.

„De mult timp lucrăm la consolidarea așa-numitului Tringhi de la Weimar, format din Germania, Franța și Polonia. Astăzi, acest grup va contribui la formarea unui consens european mai larg”, a adăugat el, citat de agenția de știri poloneză PAP.

Lansat în 1991, formatul diplomatic a intrat în hibernare timp de câțiva ani, în parte din cauza fostului guvern polonez, care manifesta o ostilitate deschisă față de Germania și avea relații reci cu Franța.

Sikorski a lăudat, de asemenea, lansarea formatului diplomatic „E5” în 2024, format din țările cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare din Europa: Germania, Franța, Italia și Marea Britanie, precum și Polonia.

Reparații de război

Sikorski a abordat, de asemenea, problema potențialelor reparații de război pentru Polonia pentru daunele masive suferite din partea Germaniei naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o problemă care continuă să divizeze opinia publică în ambele țări.

Când a fost întrebat despre poziția sa în ceea ce privește reparațiile, Sikorski a spus: „Guvernul prim-ministrului Donald Tusk recunoaște rezultatele Conferinței de la Potsdam. Potrivit acestora, Polonia ar trebui să primească reparații de război din despăgubirile acordate Uniunii Sovietice. Cu toate acestea, acestea nu ne-au fost niciodată plătite. S-ar putea spune că ne-au fost furate.”

Guvernul german insistă că problema a fost închisă legal după război – o afirmație contestată de Polonia pe motiv că la acea vreme se afla sub influența sovietică.

Sikorski a spus că zeci de mii de victime ale ocupației germane sunt încă în viață în Polonia și merită despăgubiri ca „gest final” de responsabilitate.

El a reamintit că Ministerul Apărării din Polonia a furnizat părții germane o listă de proiecte militare pe care ambele țări ar trebui să le abordeze. „Implicarea specială a Berlinului ar demonstra că putem conta nu doar pe NATO, ci și pe prietenia bilaterală”, a subliniat ministrul.

Când a fost întrebat despre poziția anti-germană a „opoziției naționaliste” din Polonia, Sikorski și-a exprimat opinia că „polonezii știu că Germania este un partener nu doar în teorie”. El a menționat că guvernul a reușit să inverseze starea de spirit obosită de război și descurajarea față de refugiații ucraineni. El a menționat campania de strângere de fonduri de succes pentru generatoare care să genereze electricitate pentru Ucraina.

Ministrul a menționat acte de sabotaj comise de Rusia și a considerat folosirea ucrainenilor în acest scop deosebit de josnică. Acest lucru alimentează ostilitatea față de aceștia, a spus el.

„Putin încă nu este pregătit pentru o pace justă în Ucraina și își dorește capitularea acesteia. Suntem convinși că Ucraina are dreptul la o existență independentă ”, a spus Sikorski. În opinia sa, europenii ar trebui să asigure Ucraina că se poate baza pe sprijinul lor.

„Nu putem permite Rusiei agresive să schimbe granițele prin forță” – a declarat în concluzie ministrul polonez de Externe.

