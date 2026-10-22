Germania: trei studenți indieni au murit într-un incendiu, iar un român a fost arestat, fiind suspect de producerea acestuia

Trei studenți originari din India și-au pierdut viața într-un incendiu produs într-o clădire din Bochum, Germania. Cei trei, originari din Kerala, aveau vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Un bărbat român în vârstă de 41 de ani a fost arestat în Bochum în legătură cu incendiul. Suspectul locuia în aceeași clădire și, potrivit informațiilor, are antecedente de agresiune și infracțiuni asupra proprietății, relatează ndtv.com.

Incendiul a izbucnit marțea trecută dimineața, când niște cărucioare pentru copii aflate pe hol au fost incendiate, blocând singura scară de lemn și singura cale de evacuare.

Potrivit anchetatorilor, victimele au fost identificate ca fiind Nova Sabu (25 de ani) din Kattappana, districtul Idukki, Anjali Sheela Joy (25 de ani) din districtul Kollam și Sivin Johny (26 de ani) din Kalady, districtul Ernakulam.

Un purtător de cuvânt al poliției din Bochum a declarat pentru WDR că existau motive inițiale de suspiciune de omor împotriva bărbatului, care fusese interogat de ofițerii de la brigada de omucideri.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 4:15 dimineața, ora locală, într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje de pe strada Poststrasse, din cartierul Hofstede din Bochum. Pompierii au găsit cele trei cadavre într-un apartament de la etajul al doilea. Alte cinci persoane au fost rănite. Una dintre ele este, de asemenea, un student străin și se află, potrivit informațiilor, în stare critică.

Anchetatorii au exclus posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat de o defecțiune tehnică și suspectează că ar fi vorba de un incendiu provocat.

Poliția suspectează că focul a fost aprins în mod deliberat la parter. Incendiul s-a răspândit apoi pe scara de lemn a clădirii, care era principala cale de evacuare, în timp ce fumul dens umplea coridoarele. Vecinii au declarat poliției că locatarii se certaseră cu o zi înainte de incendiu.

Editor : M.C