Germania va aloca un buget uriaș pentru înarmarea Ucrainei în 2026. Pe ce vor fi cheltuiți banii

Data publicării:
cladirea parlamentului german
Imagine cu caracter ilustrativ.

Guvernul german intenționează să majoreze sprijinul acordat Ucrainei pentru apărarea împotriva agresiunii ruse la peste 11,5 miliarde de euro în anul viitor, transmite eurpean pravda. 

Prevederea este inclusă într-o propunere a Ministerului Finanțelor pentru discuția finală a proiectului de buget pentru 2026 în cadrul Comisiei bugetare.

Săptămâna trecută, surse guvernamentale au declarat că fondurile suplimentare sunt destinate artileriei, dronelor și vehiculelor blindate, precum și înlocuirii a două sisteme de rachete sol-aer Patriot.

Comisia bugetară a Bundestagului se va reuni joi pentru așa-numita sesiune finală, în vederea efectuării ajustărilor finale la proiectul de buget pentru 2026.

După cum s-a raportat anterior, surse apropiate cancelarului german Friedrich Merz consideră că guvernul va putea rezista apelurilor opoziției de a opri sprijinul pentru Ucraina, pe fondul rapoartelor de anchetă care susțin implicarea Ucrainei în explozia conductelor Nord Stream.

Anchetatorii germani consideră că un grup de ucraineni care ar fi aruncat în aer conductele Nord Stream din Marea Baltică au acționat sub comanda comandantului suprem de atunci, Valerii Zaluzhnyi.

