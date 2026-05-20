Germania va desfăşura un sistem Patriot în sud-estul Turciei

Turcia a anunţat miercuri că Germania va trimite un sistem de rachete Patriot pentru o desfăşurare de şase luni începând din luna iunie, pentru a înlocui un sistem desfăşurat în cadrul măsurilor NATO din sud-estul Turciei cu scopul de a consolida apărarea aeriană în contextul războiului din Iran, relatează Reuters.

În luna martie, Ankara a anunţat că un sistem american Patriot a fost desfăşurat în sud-estul Turciei, în apropierea unei baze radar a NATO, în contextul ameninţărilor cu rachetă din Iran, informează Agerpres.

Sistemele de apărare ale NATO au distrus patru rachete balistice lansate din Iran în timpul războiului.

„Pe lângă sistemul spaniol Patriot desfăşurat în prezent în ţară, unul dintre cele două sisteme Patriot suplimentare desfăşurate de NATO din cauza conflictului dintre SUA, Israel şi Iran va fi înlocuit de un sistem german”, a anunţat Ministerul turc al Apărării într-un comunicat.

„Această înlocuire este plănuită să se încheie în iunie, iar sistemul se aşteaptă să rămână operaţional timp de aproximativ şase luni”, a mai precizat sursa citată, adăugând că evaluările de securitate vor continua în coordonare cu aliaţii.

Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO, a făcut în ultimii ani paşi semnificativi pentru a-şi reduce dependenţa de furnizori externi în industria de apărare. Totuşi, în pofida eforturilor sale, nu dispune de o apărare aeriană completă şi se bazează în continuare pe sistemele NATO desfăşurate în regiune pentru sprijin.

