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Germania va transforma un port și un aeroport din nord într-un nod strategic al NATO. Investiție de 1,5 miliarde de euro

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In the port of Bremerhaven
Portul Bremerhaven. Foto: Profimedia
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Germania urmează să transforme portul Bremerhaven din nordul țării într-un important nod de desfășurare NATO pentru întăriri aliate la scară largă, în cadrul unui proiect susținut de aproximativ 1,35 miliarde de euro din fondurile federale pentru apărare până în 2031. Germania intenționează să modernizeze portul, aeroportul, drumurile, podurile și conexiunile feroviare pentru a permite trupelor și echipamentelor grele să se deplaseze rapid pe teritoriul Europei în cazul unei crize, scrie TVPWorld.

Bremerhaven a aprobat, de asemenea, peste 212 milioane de euro din propriul fond de investiții portuare pentru acest proiect, a declarat ministrul Apărării Boris Pistorius după semnarea unei scrisori de intenție marți.

Proiectul se va baza pe infrastructura existentă la Bremerhaven, unul dintre cele mai mari porturi din Europa, în loc să creeze o instalație militară separată.

Accesul său la Marea Nordului și conexiunile cu rețeaua rutieră și feroviară a Germaniei înseamnă că portul ar putea servi drept punct de intrare pentru forțele NATO care sosesc din străinătate înainte de a se deplasa spre est.

„Investim într-un așa-numit nod de desfășurare și asigurăm logistica pentru forțele noastre armate – și, în caz de urgență, și pentru cele ale aliaților noștri”, a spus Pistorius.

„În acel caz, zeci de mii de soldați aflați în drum spre flancul estic ar trebui să fie aprovizionați aici”, a adăugat el.

Guvernul intenționează să modernizeze portul, podurile, drumurile și legăturile de transport, în timp ce oficialii din Bremen au declarat că programul va aduce și Aeroportul Bremen la standardele Bundeswehr.

Centrul face parte din rolul mai amplu al Germaniei ca țară de tranzit logistic în cadrul Planului de operațiuni Germania, care stabilește capacitățile militare și civile necesare pentru a primi, aproviziona și deplasa forțele germane și aliate în timpul unei operațiuni de apărare a NATO.

Scrisoarea de intenție nu are caracter juridic obligatoriu, dar stabilește cadrul principal pentru punerea în aplicare a proiectului.

 

Editor : M.C

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