Germania vrea să îi excludă din programul de azil pe bărbaţii ucraineni care pot fi mobilizați la război

Germania sprijină o modificare propusă în legislaţia UE care i-ar exclude pe bărbaţii ucraineni de vârstă mobilizabilă din programul de azil temporar, a afirmat ministrul de interne Alexander Dobrindt joi, înaintea unei reuniuni a omologilor săi din UE la Luxemburg, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Germania vrea să prelungească directiva privind protecţia temporară, însă are îndoieli că aceasta ar trebui să îi includă şi pe bărbaţii ucraineni de vârstă mobilizabilă, a spus Dobrindt.

Statele UE au avut puncte de vedere diferite asupra acestui subiect.

„Cu toate acestea, sunt foarte încrezător că putem ajunge la o soluţie care să se îndrepte în această direcţie, chiar dacă detaliile încă nu au fost discutate pe deplin”, a adăugat ministrul german.

Refugiaţii de război din Ucraina sunt admişi în Uniunea Europeană în baza directivei privind protecţia temporară, ceea ce înseamnă că cererile lor de protecţie nu sunt examinate individual.

Potrivit informaţiilor dpa, pe masa reuniunii miniştrilor de interne se află două propuneri: o prelungire a actualului aranjament de protecţie, care este în vigoare până la 4 martie 2027, pentru toţi refugiaţii ucraineni pentru încă un an, sau o prelungire care să îi exclude de la mecanismul de protecţie temporară pe bărbaţii ucraineni cu vârste între 23 şi 60 de ani.

„Am constatat că, în ultimele luni, a crescut şi afluxul de persoane de vârstă mobilizabilă. Trebuie să ne ocupăm de acest aspect”, a mai spus ministrul german.

Acest lucru nu exclude, desigur, aplicarea procedurii normale de azil în astfel de cazuri, a adăugat el.

Editor : C.L.B.