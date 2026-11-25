Ministerul Apărării din Germania discută, miercuri, modul în care Berlinul și aliații săi europeni ar trebui să răspundă la o eventuală reducere a forțelor americane din Europa, potrivit unei note interne a guvernului consultate de Politico.

Înalții oficiali germani din domeniul apărării se întâlnesc azi pentru a discuta măsurile potențiale menite să compenseze impactul unei retrageri militare a SUA, precum și modul în care guvernul ar trebui să-și coordoneze răspunsul politic.

Pregătirile au loc în contextul în care Washingtonul se apropie de o decizie privind viitoarea sa prezență militară în Europa. Administrația președintelui Donald Trump dorește ca țările europene să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, dar această poziție suscită îngrijorări că retragerea trupelor americane ar putea lăsa lacune periculoase în capacitatea NATO de a descuraja Rusia.

Germania are motive speciale de îngrijorare: găzduiește aproximativ 35.000 de soldați americani, mai mulți decât orice altă țară europeană, și se bazează pe forțele americane pentru capacități militare care ar fi dificil de înlocuit rapid.

Pentagonul a demarat în luna iunie o revizuire a prezenței sale militare în Europa, analizând unde ar trebui să rămână forțele americane și unde ar putea fi reduse sau mutate în altă parte. Șeful departamentului de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, a declarat că speră ca această revizuire să fie finalizată până la 1 decembrie.

Nota guvernului german arată că Berlinul se pregătește pentru consecințe, încercând în același timp să influențeze decizia de la Washington.

Reuniunea din 25 noiembrie, la care vor participa înalți funcționari din conducerea politică și militară a ministerului, va analiza posibile „măsuri de atenuare la nivel național/european” în urma unei decizii americane.

Funcționarii vor discuta despre modul în care să prezinte o poziție coordonată a guvernului în fața publicului, a parlamentului, a NATO și a partenerilor europeni.

Reuniunea va pregăti, de asemenea, o vizită în Statele Unite a lui Nils Hilmer, secretar de stat al Ministerului Apărării din Germania, în perioada 1-5 decembrie.

Conform notei, Hilmer intenționează să se întâlnească cu Colby și cu secretarul adjunct al Apărării din SUA, Steve Feinberg. Oficialii germani speră să obțină informații despre concluziile Pentagonului, să consolideze poziția Berlinului și, dacă este posibil, să influențeze rezultatul.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania a confirmat deplasarea lui Hilmer, dar a refuzat să discute obiectivele acesteia, afirmând că discuțiile sunt confidențiale.

Acesta a mai precizat că rezultatele analizei americane nu sunt încă disponibile și că Germania le va evalua înainte de a elabora măsuri adecvate, în strânsă coordonare cu partenerii europeni.

Aliații europeni din NATO au nevoie de SUA

Întrebat vineri, într-un interviu anterior acordat publicației Politico, ce mesaj dorește să transmită către Washington înainte de finalizarea evaluării, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a subliniat că relația militară este benefică pentru ambele părți.

„Aliații europeni din NATO au nevoie de forțele armate americane. Au nevoie de Statele Unite”, a afirmat Pistorius. „Dar și inversul este valabil: Statele Unite au nevoie de legături strânse cu aliații săi europeni și de bazele sale din Europa, inclusiv din Germania”, a arătat acesta.

El a subliniat relațiile strânse construite de-a lungul deceniilor între trupele americane și comunitățile germane care găzduiesc instalații militare americane, susținând că Berlinul are un interes puternic în menținerea acestor legături.

Editor : C.L.B.