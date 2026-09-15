Germania vrea să producă în Europa sisteme americane Patriot și Tomahawk. SUA sunt deschise transferului de tehnologie

Miniștrii Apărării din SUA și Germania, Pete Hegseth și Boris Pistorius, intenționează să discute la Washington aprofundarea cooperării dintre industriile de apărare americane și europene. Se preconizează semnarea unui acord care ar putea deschide calea pentru ca firmele europene să producă, sub licență, anumite sisteme de armament americane, relatează Bloomberg, preluată de UNN.

Discuțiile au loc pe fondul dorinței Europei de a-și reface mai rapid stocurile limitate de rachete de apărare aeriană și de arme cu rază lungă de acțiune.

„Dacă ne unim forțele și mai strâns, vom putea livra mai rapid și în cantități mai mari sistemele de care noi și partenerii noștri din NATO avem nevoie urgent pentru descurajare și apărare”, a declarat Pistorius.

Germania dorește să producă rachete PAC-3 și Tomahawk

Germania produce deja secțiuni de fuselaj pentru avioanele de vânătoare americane F-35 și rachete ghidate PAC-2 pentru sistemele Patriot. Berlinul solicită acum permisiunea SUA pentru a produce în Europa rachete interceptoare PAC-3 mai avansate, precum și rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

În același timp, producătorii americani Lockheed Martin și Raytheon, care face parte din RTX, nu au manifestat până acum un interes semnificativ în transferul licențelor relevante către companiile europene.

La începutul acestui an, Germania a convenit să achiziționeze rachete americane Tomahawk, dar numărul rachetelor și calendarul livrării acestora sunt încă în discuție. În același timp, Germania, Regatul Unit și Franța lucrează la propriile sisteme de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune, pe fondul amenințării rachetelor din partea Rusiei.

Pistorius intenționează, de asemenea, să discute cu Hegseth despre viitorul cooperării transatlantice în cadrul NATO și despre consolidarea componentei europene a Alianței. Ministrul german a subliniat că Berlinul dispune de capacitatea industrială, personalul și tehnologia necesare pentru a-și extinde producția de armament.

Editor : M.C