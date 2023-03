Germanii au creat berea instant, sub formă de pulbere: „Este absolut fascinant că am reușit. Pentru prima dată în lume!”

O fabrică de bere din Germania a creat berea instant, sub formă de pulbere. Câteva linguri de praf aromat, apă și gata - o idee care ar putea deveni viitorul industriei.

Principalul avantaj este că ar reduce amprenta mare de carbon a exporturilor de bere. Ar face ca apa, sticlele, lăzile și butoaiele să nu mai trebuiască transportate pe distanțe mari, reducând foarte mult consumul de combustibil.

După doi ani de cercetare, produsul, fără alcool deocamdată, este în ultima etapă de dezvoltare. Echipa crede că îl va avea pregătit pentru piață până la sfârșitul anului.

Stefan Fritsche, general manager at Klosterbrauerei Neuzelle: În trecut, luai o sticlă de bere de jumătate de litru, iar sticla avea și ea jumătate de kilogram. Așa că aveai un transport de un kilogram pentru o sticlă de bere. Și acum reușim să transportăm totul în doar 45 de grame de pulbere de bere. Am reușit să transformăm această pulbere de bere într-o bere de mănăstire - deocamdată fără alcool - 1 la 1, adăugând apă. Vrem gustul complet al berii. Avem spuma, avem aroma de bere. Vrem să adăugăm dioxid de carbon sub formă de pulbere. Vrem să adăugăm alcoolul sub formă de pudră. Toate acestea le putem face sub formă de pudră. Este absolut fascinant că am reușit. Pentru prima dată în lume!

