Gest rar al lui Trump pentru Xi Jinping. Președintele SUA îl va întâmpina personal la aeroport

Președintele american Donald Trump intenționează să îl întâmpine personal pe președintele Chinei, Xi Jinping, la sosirea acestuia în SUA, săptămâna viitoare, la baza militară Joint Base Andrews, în apropiere de Washington, potrivit unui oficial american de rang înalt, transmite Reuters, citat de News.ro.

Gestul este unul neobișnuit în protocolul diplomatic american, fiind rar ca președintele SUA să meargă la aeroport pentru a întâmpina un lider străin aflat în vizită.

Programul vizitei va include o ceremonie de primire la Casa Albă, o paradă militară în Rose Garden și un dineu de stat, potrivit oficialilor americani. La dineul de stat vor participa mai mulți dintre cei mai importanți directori din industria tehnologică americană.

Printre invitați se numără Jeff Bezos, de la Amazon, Sundar Pichai, de la Alphabet, Sam Altman, de la OpenAI, Tim Cook, de la Apple, Elon Musk, de la Tesla, Jensen Huang, de la Nvidia și Michael Dell, de la Dell Technologies, potrivit oficialilor americani.

Discuțiile dintre Donald Trump și Xi Jinping sunt așteptate să se concentreze asupra unor dosare economice și tehnologice importante pentru relația dintre Statele Unite și China. Potrivit oficialilor americani, printre principalele teme se vor afla comerțul, fluxurile de pământuri rare către economia mondială și inteligența artificială.

Editor : A.R.