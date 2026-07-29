Gest rar de disidență în Iordania: sute de personalități se pronunță împotriva prezenței trupelor SUA pe teritoriul regatului

Sute de personalități politice, juridice și din alte domenii din Iordania au semnat săptămâna trecută o scrisoare deschisă prin care solicită retragerea forțelor americane din Iordania, într-o rară provocare publică la adresa guvernului, care a reprimat de mult timp libertatea de exprimare și disidența, scrie The New York Times.

În ultimele săptămâni, rachetele și dronele iraniene au vizat din ce în ce mai des forțele și instalațiile militare americane din Iordania, inclusiv miercuri dimineață, au declarat oficiali iranieni. Atacurile au declanșat în repetate rânduri sirenele în tot regatul și au târât țara și mai adânc într-un război în care nu dorea să fie implicată. Cu toate acestea, majoritatea iordanienilor au păstrat tăcerea.

Persoanele care au semnat scrisoarea au declarat că au fost motivate de un sentiment de responsabilitate națională și de îngrijorarea că prezența trupelor pune în pericol suveranitatea iordaniană.

„Susținem că prezența lor expune Iordania la riscuri de securitate, politice și economice care nu servesc niciun interes național și sporesc probabilitatea ca țara noastră să fie târâtă într-un conflict regional la care nu este parte”, se menționează în scrisoare.

Un purtător de cuvânt al guvernului iordanian nu a răspuns solicitărilor de comentarii nici cu privire la scrisoarea deschisă, nici la acuzațiile că libertatea de exprimare ar fi fost înăbușită.

Iordania găzduiește aproximativ 4.000 de soldați americani în bazele sale, iar țara este un nod strategic pentru operațiunile militare ale SUA în Orientul Mijlociu. După ce Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, Teheranul a răspuns cu lovituri de represalii împotriva Israelului și a aliaților SUA din regiune, inclusiv Iordania.

Războiul a afectat imediat industria turistică a Iordaniei, care asigură până la 18% din veniturile țării. Iordania se confruntă deja cu o economie slabă, o rată ridicată a șomajului și puține resurse naturale.

Chiar dacă atacurile aeriene asupra Iordaniei s-au intensificat, guvernul a părut neclintit în alianța sa cu Statele Unite, în mare parte, potrivit analiștilor, deoarece țara depinde puternic de ajutorul extern american. Anul trecut, Statele Unite au acordat Iordaniei 1,65 miliarde de dolari sub formă de asistență economică și militară, potrivit oficialilor iordanieni.

Sufyan al-Tell, un activist politic în vârstă de 90 de ani, a declarat că a semnat scrisoarea deoarece a dorit să arate lumii că există o diferență între poziția guvernului — în special sprijinul acordat relațiilor strânse cu Statele Unite și Israel — și cea a poporului iordanian.

„Noi, ca popor iordanian, nu acceptăm politica guvernului și modul în care acesta exploatează Iordania și resursele sale, într-un fel sau altul, pentru a apăra Israelul”, a declarat al-Tell, care a fost arestat de forțele de securitate iordaniene la sfârșitul anului 2022 pentru că intenționa să critice public un discurs al regelui Abdullah.

Al-Tell a afirmat că prezența forțelor americane i-a expus pe iordanieni la pericol, de exemplu din cauza resturilor care cad de la rachetele iraniene, îndreptate spre Israel și interceptate de sistemele americane de apărare aeriană din Iordania.

De la publicarea scrisorii, a spus al-Tell, alte sute de iordanieni și-au adăugat numele pe aceasta, în ciuda faptului că sunt conștienți de riscuri.

„Răspunsul guvernului este să deschidă porțile închisorii și să ne târască unul câte unul în închisoare”, a spus el, avertizând asupra pericolului cu care s-ar putea confrunta semnatarii.

În cadrul unei ședințe a Parlamentului iordanian de luni, a devenit evident cât de aprinse erau spiritele cu privire la prezența trupelor americane. Când un parlamentar, Ali Al-Khalayleh, a sugerat ca deputații să prezinte condoleanțe Statelor Unite pentru moartea soldaților săi pe teritoriul iordanian, acesta a fost întâmpinat cu strigăte din partea altor membri, inclusiv a unuia care a acuzat armata americană că ucide copii, femei și bătrâni.

Este dificil de evaluat în ce măsură scrisoarea reflectă sentimentul popular, deoarece în Iordania nu se realizează sondaje de opinie, iar riscurile de a-și exprima deschis opiniile sunt mari, a declarat Daoud Kuttab, jurnalist și editorialist palestiniano-american stabilit în capitala Amman. Cei care au semnat scrisoarea deschisă au, în mare parte, opinii de stânga, panarabiste sau islamiste, au afirmat observatorii politici.

Niciun mijloc de informare iordanian nu a publicat scrisoarea, a spus el, ceea ce reflectă atât directivele guvernului de a nu o difuza, cât și autocenzura. Un singur mijloc de informare a publicat un articol în care ataca scrisoarea, fără a publica însă textul acesteia. Scrisoarea a fost distribuită pe rețelele sociale, dar Kuttab nu se așteaptă ca aceasta să inspire și alte manifestări de dizidență.

„Spațiul pentru libertatea de exprimare se restrânge, la fel și spațiul pentru dreptul la protest”, a spus el. „Cred că acesta este probabil un caz izolat. Nu văd să se producă un efect de domino.”

În 2023, Iordania a introdus sancțiuni legale severe pentru infracțiuni precum „răspândirea de știri false” și „amenințarea păcii sociale”, vizând jurnaliști, activiști și alte persoane critice la adresa guvernului, potrivit Amnesty International.

Anul trecut, guvernul a interzis Frăția Musulmană, o formațiune politică islamistă, acuzând-o că plănuia atacuri pe teritoriul țării. Forțele de securitate iordaniene au efectuat, de asemenea, o razie la sediul celui mai mare partid de opoziție din Iordania, Frontul de Acțiune Islamică, considerat brațul politic al Frăției Musulmane în Iordania.

Aaron Magid, autorul cărții „The Most American King: Abdullah of Jordan” și gazda podcastului „On Jordan”, a declarat că guvernul a urmărit penal în trecut persoane pentru că au criticat nu doar guvernul, ci chiar și aliații acestuia.

„În acest caz, când se critică politica de securitate a Iordaniei și elementul cel mai important al acesteia, și anume parteneriatul cu Statele Unite”, a adăugat el, „aceasta este o mișcare îndrăzneață.”

Editor : B.E.