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Gestul de generozitate al lui Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela

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Neymar
Neymar Foto: Guliver//Getty Images
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Atacantul brazilian Neymar, în vârstă de 34 de ani, s-a aflat din nou în centrul atenției datorită unui gest generos și sincer. Potrivit publicației venezuelene El Sumario, fotbalistul a donat 250.000 de dolari pentru a veni în sprijinul victimelor recentelor cutremure din Venezuela, scrie dailysports.net.

Fondurile vor fi utilizate pentru a oferi ajutor umanitar regiunilor afectate. Banii vor fi destinați achiziționării de alimente, apă potabilă, consumabile medicale și organizării de locuințe temporare pentru familiile care și-au pierdut casele.

Segundo o portal venezuelano El Sumario, Neymar Jr. teria doado US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) para ajudar as vítimas de terremotos na Venezuela.

O valor seria destinado a ações humanitárias, como alimentos, água, medicamentos e abrigos temporários para famílias afetadas.… pic.twitter.com/6ZvYBw3ov2

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 28, 2026

„Inima mea este alături de poporul Venezuelei! Putere pentru Venezuela!”, a transmis Neymar, prin intermediul mai multor rețele de socializare, alături de fotografii cu dezastrele provocate de sesisme.

Și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, s-a implicat în campania de ajutorare a victimelor afectate de cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela, pe 24 iunie. Antonela ar fi donat 500.000 de dolari și s-ar fi implicat activ în lansarea unei campanii de strângere de fonduri pentru persoanele afectate de seismele cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 grade, produse la un interval de mai puțin de un minut, scrie El Nacional.

Până în prezent, inițiativa ar fi reușit să mobilizeze aproximativ 4 milioane de dolari, bani care urmează să fie folosiți pentru sprijinirea familiilor venezuelene afectate de catastrofa naturală.

Un cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit din nou oraşele Caracas şi La Guaira luni în jurul orei locale 07:00 (11:00 GMT), potrivit Institutului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), la aproape cinci zile după dublul seism care a ucis deja aproape 1.500 de persoane, informează AFP.

Epicentrul a fost înregistrat la 27 de kilometri nord de Caraballeda, în statul La Guaira, la adâncimea de 10 kilometri, în apropiere de zona devastată de catastrofa de miercurea trecută, a precizat USGS.

Bilanţul dublului seism din Venezuela a urcat duminică la 1.450 de morţi, iar aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit ONU.

Numeroase imobile au fost avariate de acele cutremure: 774 de clădiri au fost afectate, dintre care 189 s-au prăbuşit complet, au precizat autorităţile venezuelene.

Şansele de a găsi supravieţuitori scad odată cu trecerea timpului, estimează experţii.

Editor : M.C

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