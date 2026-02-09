Live TV

Ghislaine Maxwell refuză să depună mărturie în Congresul SUA în cazul Epstein

Această fotografie nedatată, furnizată de Departamentul de Justiție al SUA la 19 decembrie 2025, îl arată pe Jeffrey Epstein, finanțist american bogat care a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru trafic sexual de minore, alături de asociata sa, Ghislaine Maxwell, într-o locație neidentificată. Foto: Profimedia Images
Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein care execută o pedeapsă cu închisoarea de 20 de ani, a refuzat marți, 9 februarie, să răspundă întrebărilor unei comisii a Camerei Reprezentanților, invocând dreptul constituțional de a nu se auto-incrimina, chiar în ziua în care parlamentarii au primit acces la milioane de documente confidențiale din ancheta privind rețeaua de trafic sexual, scrie USA Today.

Maxwell, care ispășește o condamnare de 20 de ani de închisoare pentru conspirație de a determina minori să călătorească pentru sex ilegal, și-a invocat al cincilea amendament, dreptul de a nu se auto-incrimina, pentru a evita să răspundă la întrebările Comitetului pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală.

Refuzul a venit în ciuda faptului că, în iulie, ea răspunsese la întrebările adjunctului procurorului general, Todd Blanche.

„Pe cine protejează?” a întrebat reprezentantul Robert Garcia din California, cel mai important democrat din comisie.

Accesul parlamentarilor la documente confidențiale

În același timp, Departamentul de Justiție a început să permită parlamentarilor să examineze milioane de documente necenzurate din dosarele Epstein care nu au fost făcute publice. Deși milioane de documente au fost publicate în conformitate cu Epstein Files Transparency Act, departamentul a reținut alte milioane de documente care, potrivit oficialilor, ar dezvălui numele persoanelor care l-au acuzat pe Epstein sau ar acoperi analiza juridică a cazului.

În aceste fișiere apar lideri politici și de afaceri, inclusiv președintele Donald Trump și fostul președinte Bill Clinton, deși niciunul nu a fost acuzat de fapte ilegale. Criticii secretului susțin că potențialii inculpați sunt ascunși de anchetă.

Evaluarea documentelor și posibile dezvăluiri

Inițiatorii unei legi recente care cere eliberarea tuturor documentelor – reprezentanții Thomas Massie, R-Kentucky, și Ro Khanna, D-California – au declarat că vor începe examinarea documentelor pe 9 februarie.

Massie a amenințat că va publica numele presupuselor complici dacă departamentul nu o va face. El a cerut urmăritorilor săi pe rețelele sociale sugestii despre ce să caute în documente.

Comisia Camerei a chemat-o pe Maxwell să depună mărturie în ancheta privind modul în care a fost gestionat cazul Epstein. Președintele comisiei, James Comer (R-Kentucky), a declarat că scopul este să se înțeleagă cum guvernul a eșuat în a proteja victimele lui Epstein.

Alți martori includ Bill Clinton și soția sa, fostul Secretar de Stat Hillary Clinton, care au acceptat să depună depoziții la sfârșitul lunii februarie.

Întrebările pregătite de Ro Khanna

În ciuda refuzului lui Maxwell, Khanna a publicat întrebările pe care intenționa să le adreseze. Acesta dorea să afle cine sunt cei patru co-conspiratori și cei 25 de bărbați care, conform declarației lui Maxwell din decembrie, au încheiat acorduri secrete pentru a nu fi urmăriți penal. Khanna dorea să întrebe, de asemenea, de ce presupusele complici nu au fost urmăriți penal.

„Ghislaine Maxwell a traficat și a abuzat sute de tinere fete”, a scris Khanna pe rețelele sociale. „Nu mă voi odihni până când nu vom avea răspunsuri și supraviețuitorii nu vor primi justiție.”

