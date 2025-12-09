Live TV

Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

Data publicării:
donald trump - Gianni Infantino - premiu FIFA pentru pace
Donald Trump (stânga) și Gianni Infantino (dreapta) în timpul decernării premiului FIFA pentru pace. Foto: Profimedia

Susținerea publică a președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA sunt subiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor din cadrul comitetului de etică al organismului, relatează Euronews.

FairSquare, o organizație non-profit din Londra care militează pentru drepturile omului, a declarat marți că a depus cereri de anchetare a presupuselor încălcări ale obligației statutare a FIFA de a fi neutră din punct de vedere politic.

FIFA a declarat că comisia sa de etică nu comentează cazurile potențiale în curs și nu a putut confirma primirea plângerii.

Codul de etică al FIFA prevede o suspendare din fotbal de până la doi ani pentru încălcarea obligației de neutralitate, deși nu este clar dacă acest caz va fi luat în considerare.

Unii observatori consideră că actualii anchetatori și judecători în materie de etică numiți de FIFA acționează cu mai puțină independență decât predecesorii lor de acum zece ani, când președintele de atunci, Sepp Blatter, a fost demis din funcție.

Infantino și-a exprimat în acest an susținerea față de Trump și politicile sale, sugerând chiar că președintele SUA merita să primească Premiul Nobel pentru Pace, pe care nu l-a câștigat.

Președintele FIFA a apropiat fotbalul de guvernul SUA înaintea Cupei Mondiale din 2026, care va fi găzduită împreună cu Canada și Mexic. Turneul ar trebui să aducă FIFA venituri de peste 8,6 miliarde de euro.

„Acordarea unui premiu de această natură unui lider politic în funcție constituie în sine o încălcare clară a obligației de neutralitate a FIFA”, a afirmat FairSquare în plângerea sa de opt pagini.

FIFA nu a specificat modul în care Infantino a creat premiul pentru pace luna trecută, deși persoane familiarizate cu procesul au declarat în conversații private că au aflat despre acesta din relatările mass-media.

„Dacă domnul Infantino a acționat unilateral și fără nicio autoritate legală, acest lucru ar trebui considerat un abuz grav de putere”, a declarat FairSquare.

Citește și:

Cei mai puternici 28 de oameni în Europa conform clasamentului anual Politico

FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington. Donald Trump este considerat favorit

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Royal Navy track Russian submarine
2
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
3
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
4
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
5
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
minge de fotbal curcubeu lgbtq
Teheranul reacționează după ce FIFA a desemnat partida Egipt - Iran de la CM 2026 „Meci Pride” LGBTQ+
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Trump îl contrazice pe Viktor Orbán privind „scutul financiar” de 20 de miliarde de dolari. Budapesta revine cu explicații
profimedia-1057659042
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan despre atacul lui Trump la adresa UE: La capitolul apărare, nu e surpriză. Politic, Europa și SUA au același bloc de valori
trump
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că Ucraina nu va adera la NATO”
Recomandările redacţiei
Volodymyr Zelenskyy and Nadia Calvino speak to press in Kyiv, Ukraine - 10 Feb 2025
Planul de pace revizuit al lui Volodimir Zelenski: interese globale...
dominic fritz sorin grindeanu
Cu ce am rămas după alegerile din București? PSD se duce spre...
david popovici isi arata medalie
David Popovici nu a încasat nici acum premierile de la ANS pentru...
igsu cisterna dn7
Circulația pe Valea Oltului rămâne închisă până miercuri dimineață...
Ultimele știri
Un soldat britanic a murit în Ucraina după ce „a fost rănit într-un incident”
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”
Cei mai puternici 28 de oameni în Europa conform clasamentului anual Politico
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...