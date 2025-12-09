Gianni Infantino, acuzat de încălcarea regulilor FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

Susținerea publică a președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA sunt subiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor din cadrul comitetului de etică al organismului, relatează Euronews.

FairSquare, o organizație non-profit din Londra care militează pentru drepturile omului, a declarat marți că a depus cereri de anchetare a presupuselor încălcări ale obligației statutare a FIFA de a fi neutră din punct de vedere politic.

FIFA a declarat că comisia sa de etică nu comentează cazurile potențiale în curs și nu a putut confirma primirea plângerii.

Codul de etică al FIFA prevede o suspendare din fotbal de până la doi ani pentru încălcarea obligației de neutralitate, deși nu este clar dacă acest caz va fi luat în considerare.

Unii observatori consideră că actualii anchetatori și judecători în materie de etică numiți de FIFA acționează cu mai puțină independență decât predecesorii lor de acum zece ani, când președintele de atunci, Sepp Blatter, a fost demis din funcție.

Infantino și-a exprimat în acest an susținerea față de Trump și politicile sale, sugerând chiar că președintele SUA merita să primească Premiul Nobel pentru Pace, pe care nu l-a câștigat.

Președintele FIFA a apropiat fotbalul de guvernul SUA înaintea Cupei Mondiale din 2026, care va fi găzduită împreună cu Canada și Mexic. Turneul ar trebui să aducă FIFA venituri de peste 8,6 miliarde de euro.

„Acordarea unui premiu de această natură unui lider politic în funcție constituie în sine o încălcare clară a obligației de neutralitate a FIFA”, a afirmat FairSquare în plângerea sa de opt pagini.

FIFA nu a specificat modul în care Infantino a creat premiul pentru pace luna trecută, deși persoane familiarizate cu procesul au declarat în conversații private că au aflat despre acesta din relatările mass-media.

„Dacă domnul Infantino a acționat unilateral și fără nicio autoritate legală, acest lucru ar trebui considerat un abuz grav de putere”, a declarat FairSquare.

