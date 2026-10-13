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Gianni Infantino, în mijlocul unui nou scandal financiar: A ascuns venituri de milioane de euro, cu care ar fi finanțat o vilă de lux

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Gianni Infantino
Președintele FIFA Gianni Infantino . Foto: Profimedia
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Publicaţia „The Times” scrie că FIFA nu a declarat salariile de câteva milioane de euro ale preşedintelui federației, Gianni Infantino, care se află deja în centrul criticilor după proiectul eşuat de vânzare a acţiunilor la Cupa Mondială, potrivit News.ro.

Potrivit unei anchete realizate de renumitul ziar englez „The Times”, FIFA nu a declarat un al doilea salariu de câteva milioane de euro al preşedintelui său în ultimii ani. Infantino a beneficiat de două remuneraţii distincte între 2024 şi 2026: una plătită de FIFA în Elveţia şi declarată în raportul său anual şi alta plătită de compania organizatoare a Cupei Mondiale din Statele Unite. Şi tocmai aceasta din urmă nu a fost declarată.

Astfel, potrivit The Times, raportul anual al FIFA indica faptul că Infantino a încasat 4,274 milioane de franci elveţieni (4,59 milioane de euro) pentru anul 2024. Însă o declaraţie financiară depusă la administraţia fiscală americană (IRS) de către societatea înfiinţată pentru organizarea Cupei Mondiale (FWC2026 US Inc) relevă că Infantino a primit o sumă suplimentară de 1,76 milioane de dolari (1,89 milioane de euro) „care nu a fost făcută publică de FIFA în raportul său anual”.

Infantino a primit sume similare - ba chiar mai mari - pentru anii 2025 şi 2026, indică mai multe surse. Acest lucru constituie o încălcare a statutului FIFA şi a articolului 43, alineatul 13 („Remuneraţia individuală a preşedintelui FIFA, a membrilor Consiliului şi a secretarului general al FIFA trebuie făcută publică”).

Anumite surse ale ziarului „The Times” bănuiesc că aceste sume ascunse ar fi servit la finanţarea unei vile de lux ocupate de Infantino şi familia sa în Miami, după Cupa Mondială din 2022. Proprietatea este situată în cartierul extrem de exclusivist Sunset Islands şi aparţine miliardarului Eric Schmidt, fostul director general al Google, care o cumpărase cu peste 24 de milioane de euro în 2023.

Ancheta ziarului „The Times” pune sub semnul întrebării o altă manevră financiară suspectă a lui Infantino. Este vorba despre achiziţionarea, în octombrie 2025, a unui apartament de lux într-un alt cartier din Miami de la cântăreţul de salsa Marc Anthony, numit ambasador al Cupei Mondiale pentru Miami cu patru luni mai devreme, în iunie. Preţul de vânzare (7,7 milioane de euro) a stârnit serioase semne de întrebare în rândul profesioniştilor din piaţa imobiliară, întrucât cântăreţul a pierdut 2,1 milioane de euro faţă de preţul plătit (9,8 milioane de euro) în 2021 pentru a-şi achiziţiona această proprietate. Cu toate acestea, potrivit unui raport publicat în iunie 2026, preţurile locuinţelor de lux din oraş crescuseră cu 14,2% în anul precedent.

Aceste noi dezvăluiri sporesc presiunea asupra preşedintelui FIFA, care se confruntă cu o undă de nemulţumire din partea numeroaselor federaţii, printre care şi UEFA, încă de la proiectul său eşuat de a ceda acţiuni din Cupa Mondială unor investitori privaţi.

Infantino va candida, pe 18 martie 2027, pentru un al patrulea mandat de preşedinte al FIFA. Mai mulţi preşedinţi de cluburi europene se organizează pentru a-i găsi un adversar de seamă care să-l împiedice să rămână în funcţie.

Editor : M.B.

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