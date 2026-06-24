Live TV

Alibaba dă în judecată Pentagonul pentru includerea pe lista neagră: „Nu este o companie militară chineză”

Data actualizării: Data publicării:
China: Alibaba Building in Shanghai
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Gigantul chinez Alibaba a depus plângere împotriva Pentagonului în faţa justiţiei americane pentru a contesta înscrierea sa pe lista neagră, explicând miercuri că încearcă să se opună desemnării sale drept "companie militară chineză".

"Decizia de a înscrie Alibaba pe lista neagră este arbitrară şi capricioasă şi am intentat o acţiune în justiţie împotriva Departamentului Războiului pentru a cere ca întreprinderea să fie retrasă de pe această listă", a declarat miercuri un purtător de cuvânt al gigantului chinez de comerţ electronic, potrivit Agerpres.

Alibaba "nu este o companie militară chineză şi nu face parte din nicio strategie de fuziune între sectoarele militar şi civil", a adăugat acesta.

Prin această plângere depusă marţi la tribunalul federal din San Jose (California), Alibaba contestă că ar îndeplini criteriile pentru a putea figura pe lista neagră a Departamentului Apărării american, actualizată la începutul lunii iunie şi care conţine 80 de companii, cărora li se adaugă şi filialele acestora, acuzate că lucrează cu armata chineză.

"Aceste concluzii nu au niciun fundament factual şi nici juridic", se afirmă în plângerea publicată online.

Gigantul Baidu (motor de căutare) şi BYD (maşini electrice) au fost de asemenea adăugate pe această listă.

În urma includerii pe această listă, începând din 30 iunie, Pentagonul nu mai poate încheia noi contracte cu companiile desemnate sau cu filialele pe care acestea le controlează.

În plus, aceasta restrânge capacitatea companiei de a recurge la firme de lobby din SUA, ceea ce - potrivit plângerii depuse - încalcă drepturile garantate de Primul amendament cu privire la libertăţile fundamentale.

"Efectele se fac deja simţite: apărătorii care reprezentau Alibaba de ani de zile au informat compania că nu o mai pot face", se arată în plângere.

În cadrul acestei acţiuni în justiţie, Alibaba s-a prezentat drept o societate listată la Bursă, specializată în comerţ electronic şi servicii cloud, al cărui acţionariat este diversificat şi dominat de mari instituţii financiare americane, în special JPMorgan, Citigroup şi BlackRock.

China a anunţat luni că va sancţiona zeci de întreprinderi americane, în special din sectoarele apărării şi pământurilor rare, ca răspuns la această listă neagră a Pentagonului.

În 11 iunie, grupul farmaceutic chinez WuXi a dat în judecată Pentagonul după ce a fost adăugat pe aceeaşi listă.

Episodul intervine la o lună după vizita preşedintelui american Donald Trump la Beijing, destinată să detensioneze relaţiile între cele două mari puteri.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Digi Sport
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini electrice export china
Reacție dură a Beijingului, după ce SUA au inclus Alibaba, Baidu, BYD și alte companii pe lista firmelor care sprijină armata chineză
Cell,Culture,Media,At,The,Safety,Cabinet
Date medicale de la 500.000 de persoane din Marea Britanie au fost scoase la vânzare pe un site chinez
China: Alibaba Building in Shanghai
Alibaba respinge ferm acuzațiile că a oferit sprijin tehnologic armatei chineze în operațiuni contra SUA
Alibaba
Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times)
Xi Jinping / Jack Ma
„Se strânge lațul tot mai mult”. Cum s-a folosit Xi Jinping de miliardarul care a fondat Alibaba ca să își vâneze rivalii politici
Recomandările redacţiei
Mark Rutte
România, dată exemplu de Mark Rutte pentru sprijinul SUA în războiul...
psd
Conducerea PSD intră în ședință. Social-democrații iau în calcul să...
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Subiectele la matematică de la Evaluarea Națională 2026 au apărut...
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: „Au fost două...
Ultimele știri
Momentul în care un șofer de TIR trece peste bariera de cale ferată, în Constanța. Circulaţia feroviară a fost afectată
CM 2026. Doi suporteri sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate meciurile Cupei Mondiale
Aproape toată țara va fi sub alertă de caniculă: ANM anunță până la 35 de grade. A fost emis și cod galben de furtuni în 23 de județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Hermione din „Harry Potter”, azi o activistă puternică: Emma Watson, apariție spectaculoasă alături de...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de...
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5...
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...