Alibaba dă în judecată Pentagonul pentru includerea pe lista neagră: „Nu este o companie militară chineză”

Gigantul chinez Alibaba a depus plângere împotriva Pentagonului în faţa justiţiei americane pentru a contesta înscrierea sa pe lista neagră, explicând miercuri că încearcă să se opună desemnării sale drept "companie militară chineză".

"Decizia de a înscrie Alibaba pe lista neagră este arbitrară şi capricioasă şi am intentat o acţiune în justiţie împotriva Departamentului Războiului pentru a cere ca întreprinderea să fie retrasă de pe această listă", a declarat miercuri un purtător de cuvânt al gigantului chinez de comerţ electronic, potrivit Agerpres.

Alibaba "nu este o companie militară chineză şi nu face parte din nicio strategie de fuziune între sectoarele militar şi civil", a adăugat acesta.

Prin această plângere depusă marţi la tribunalul federal din San Jose (California), Alibaba contestă că ar îndeplini criteriile pentru a putea figura pe lista neagră a Departamentului Apărării american, actualizată la începutul lunii iunie şi care conţine 80 de companii, cărora li se adaugă şi filialele acestora, acuzate că lucrează cu armata chineză.

"Aceste concluzii nu au niciun fundament factual şi nici juridic", se afirmă în plângerea publicată online.

Gigantul Baidu (motor de căutare) şi BYD (maşini electrice) au fost de asemenea adăugate pe această listă.

În urma includerii pe această listă, începând din 30 iunie, Pentagonul nu mai poate încheia noi contracte cu companiile desemnate sau cu filialele pe care acestea le controlează.

În plus, aceasta restrânge capacitatea companiei de a recurge la firme de lobby din SUA, ceea ce - potrivit plângerii depuse - încalcă drepturile garantate de Primul amendament cu privire la libertăţile fundamentale.

"Efectele se fac deja simţite: apărătorii care reprezentau Alibaba de ani de zile au informat compania că nu o mai pot face", se arată în plângere.

În cadrul acestei acţiuni în justiţie, Alibaba s-a prezentat drept o societate listată la Bursă, specializată în comerţ electronic şi servicii cloud, al cărui acţionariat este diversificat şi dominat de mari instituţii financiare americane, în special JPMorgan, Citigroup şi BlackRock.

China a anunţat luni că va sancţiona zeci de întreprinderi americane, în special din sectoarele apărării şi pământurilor rare, ca răspuns la această listă neagră a Pentagonului.

În 11 iunie, grupul farmaceutic chinez WuXi a dat în judecată Pentagonul după ce a fost adăugat pe aceeaşi listă.

Episodul intervine la o lună după vizita preşedintelui american Donald Trump la Beijing, destinată să detensioneze relaţiile între cele două mari puteri.

Editor : A.P.