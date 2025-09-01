Live TV

Gigantul Nestle, zguduit de scandal: CEO-ul Laurent Freixe, concediat după încălcarea codului de conduită

photo-collage.png - 2025-09-01T224538.620
Laurent Freixe, fostul director general al Nestlé, demis pentru încălcarea codului de conduită. Foto: Profimedia

Gigantul elvețian Nestle a anunțat luni demiterea imediată a directorului general Laurent Freixe, după ce o anchetă internă a stabilit că acesta a încălcat codul de conduită al companiei printr-o relație romantică nedeclarată cu o subordonată. Decizia vine la doar un an după ce acesta a preluat conducerea, relatează Reuters.

Producătorul unor branduri precum KitKat și Nesquik a anunțat că l-a numit pe veteranul companiei Philipp Navratil, fost șef al diviziei de cafea Nespresso, drept succesor al lui Laurent Freixe, cu efect imediat.

Plecarea neașteptată riscă să aducă și mai multă instabilitate pentru Nestlé, într-un climat dificil pentru consumatori și pe fondul amenințării globale a tarifelor comerciale. Compania a anunțat în iunie că președintele de lungă durată, Paul Bulcke, va demisiona anul viitor.

Nestlé a precizat că îndepărtarea lui Freixe urmează unei anchete supravegheate de Bulcke și de directorul independent principal, Pablo Isla, în legătură cu o relație romantică nedeclarată cu o subordonată directă, care a încălcat codul de conduită al companiei.

„A fost o decizie necesară”, a declarat Bulcke într-un comunicat.

„Valorile și guvernanța Nestlé sunt fundații solide ale companiei noastre. Îi mulțumesc lui Laurent pentru anii săi de serviciu”, a mai spus el.

„Nu ne schimbăm direcția strategică și nu vom încetini ritmul performanței”, a adăugat el.

Veteran al companiei, Freixe a preluat funcția de CEO exact acum un an, după ce Nestlé l-a înlăturat pe predecesorul său, Mark Schneider.

Această plecare bruscă este cea mai recentă schimbare la vârful unor mari companii globale de bunuri de larg consum și produse alimentare, după ce și rivalii Nestlé – Unilever, Diageo și Hershey – au trecut prin înlocuiri de conducere în 2025.

În mai, Kohl’s l-a concediat pe CEO-ul Ashley Buchanan, după ce o anchetă a constatat că acesta a favorizat contracte cu un furnizor cu care avea o relație personală, la puțin peste 100 de zile de la preluarea funcției.

Navratil și-a început cariera la Nestlé în 2001 ca auditor intern. După ce a deținut diverse roluri comerciale în America Centrală, a fost numit director general al Nestlé Honduras în 2009.

Ulterior, a preluat conducerea diviziei de cafea și băuturi din Mexic în 2013, iar în 2020 a trecut la unitatea strategică de afaceri Coffee a Nestlé. În iulie 2024 a fost numit la conducerea Nespresso, iar la 1 ianuarie anul acesta a devenit membru al consiliului executiv al grupului.

Editor : Ș.A.

