Giles Portman, ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti - Era declaraţiilor lui Trump

Declaraţiile pe care le fac Donald Trump şi diverşi membri ai administraţiei sale produc revoltă şi confuzie în rândul partenerilor Statelor Unite. Ce se întâmplă cu toate angajamentele faţă de prieteni şi cine mai sunt în prezent duşmanii? Întrebările de acest gen sunt perfect justificate. Totuşi, într-o perioadă precum cea de acum sunt valoroase calmul şi răbdarea. Europa are nevoie de un plan şi de unitate. Marea Britanie primeşte iar rolul istoric de a păstra legătura transatlantică, de data aceasta alături de Uniunea Europeană. Giles Portman este ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti şi discutăm împreună despre continuarea unei relaţii care pare deteriorată, dar nu se va rupe.

Cristina Cileacu: Giles Portman, ambasadorul britanic la București, bine ați venit, din nou, la Pașaport diplomatic.

Giles Portman: Mulțumesc foarte mult.

"Păstraţi-vă calmul şi continuaţi"

Cristina Cileacu: Păstrați-vă calmul și continuați. Acesta este motto-ul tipic britanic și pare a fi destul de util în aceste zile când vedem că lumea este în frământări. Poziția britanică este destul de clară. Suntem alături de Ucraina și suntem alături de Europa. Poate Europa să rămână unită în aceste vremuri? Care este punctul de vedere britanic acum, pentru că nu știm niciodată ce se va întâmpla în câteva zile.

Giles Portman: Cred că Europa este remarcabil de unită în acest moment și a fost pe tot parcursul conflictului din Ucraina. Cred că de fapt devine din ce în ce mai unită. Mai multe țări europene s-au alăturat alianței NATO, ceea ce înseamnă că suntem mai uniți. Marea Britanie vrea să aibă o resetare ambițioasă cu Uniunea Europeană în acest an, așa că suntem mai uniți. Cheltuim mai mult pentru apărare, cooperăm mai mult la nivelul capacităților și industriilor noastre de apărare. Deci cred că suntem în mod clar mai uniți și vom deveni și mai uniți.

UK are un rol mai important în Europa

Cristina Cileacu: Marea Britanie pare să fie printre favoritele lui Donald Trump, în timp ce Uniunea Europeană este mai jos în acest top. Cum credeți că această relație cu Uniunea Europeană, cu Marea Britanie va evolua cât timp Donald Trump va fi la Casa Albă, pentru că, să recunoaștem, legătura cu Statele Unite este importantă. Statele Unite sunt importante.

Giles Portman: Legătura cu Statele Unite este extrem de importantă pentru Marea Britanie și pentru întreaga Europă. Avem o relație deosebit de puternică cu Statele Unite. Keir Starmer a fost primul lider european care a discutat cu Donald Trump. El așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu președintele Trum, săptămâna viitoare îl vizitează la Washington. Deci credem că Marea Britanie poate juca un rol deosebit de important în asigurarea faptului că aliații noștri din America și aliații noștri din Europa rămân cât mai strâns împreună.

Cristina Cileacu: Primul ministru dvs va călători de fapt la Washington cu Emmanuel Macron, deoarece pare a fi o întâlnire la care au fost chemați amândoi. Cum credeți că vor evolua aceste discuții? Adică, ce îi vor arăta liderii europeni, atât Macron, cât și Starmer, lui Donald Trump?

Giles Portman: Nu știu aranjamentele exacte pentru săptămâna viitoare, așa cum am înțeles. Președintele Trump a cerut să vorbească cu premierul Starmer și l-a invitat la Washington săptămâna viitoare. Deci cred că acesta este un semn foarte bun al puterii relației bilaterale. Desigur, relația cu Franța este, de asemenea, extrem de importantă. Și cred că acesta este un moment cu adevărat important pentru a consolida solidaritatea dintre America și Europa și pentru a vorbi despre modul în care putem contribui la avansarea acestui război îngrozitor din Ucraina spre o încheiere pașnică, dar și o concluzie durabilă care respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Rusia vrea să fie centrul atenţiei

Cristina Cileacu: Se pare că ideile Rusiei revin la suprafață. Și un mare susținător al acestor idei pare să fie Donald Trump. Simțiţi că este așa sau credeți că este doar un mod diplomatic de a aborda lucrurile?

Giles Portman: În primul rând, cred că este foarte important să recunoaștem sprijinul incredibil pe care Statele Unite l-au acordat Ucrainei în ultimii trei ani și nivelul puternic de sprijin bipartizan din America pentru asta. Dar, desigur, și sprijinul pe care America l-a acordat continentului european de zeci de ani. Ceea ce a fost foarte clar și nu ar fi trebuit să fie o surpriză, deoarece președintele Trump a semnalat acest lucru în mod repetat, este că se așteaptă ca Europa să facă mai mult și suntem de fapt de acord cu el. Europa trebuie să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare și securitate, dar face acest lucru acum. Cred că acesta este lucrul cu adevărat important de subliniat. Deci, deja aproximativ două treimi din sprijinul oferit Ucrainei este sprijin european. Peste jumătate din sprijinul militar oferit Ucrainei este sprijin european. Dar va trebui să mergem mai departe și suntem pregătiți să facem asta.

O legătură compromisă

Cristina Cileacu: Donald Trump l-a numit recent pe Volodimir Zelensky un dictator care nu a fost ales de poporul său, ceea ce este o declarație falsă. Primul ministru (n.r. britanic) l-a contrazis de fapt pe Donald Trump în această privință. Credeţi că Donald Trump va prefera în continuare să vorbească cu premierul dvs? De obicei, lui Donald Trump nu-i place să fie contrazis.

Giles Portman: Relația noastră transatlantică este extrem de puternică și ne permite să ajungem la concluzii diferite, uneori. Dar poziţia noastră este absolut clară, avem respect deplin pentru președintele Zelensky. El a fost ales democratic și, așa cum a spus prim-ministrul Starmer, este complet de înțeles într-o perioadă de război și de lege marțială, când țara ta este sub amenințare existențială, că trebuie să suspenzi alegerile, la fel cum a făcut Marea Britanie sub Winston Churchill, în Al Doilea Război Mondial.

Ce vrea Rusia de la SUA

Cristina Cileacu: Rusia are din nou idei, idei vechi readuse la lumină. La Riad se pare că au cerut omologilor americani să retragă trupele americane de pe flancul estic. Credeţi că așa ceva este posibil?

Giles Portman: Cred că aceasta este o solicitare repetată din partea Rusiei, care este respinsă în mod repetat de America și a fost, din nou. Cred că America a arătat clar că, deși se așteaptă ca Europa să-și asume mai multă responsabilitate pentru apărarea și securitatea sa, angajamentul său față de NATO rămâne, așa că știți că Alianța s-a extins și Alianța este fundamentul securității și apărării europene, al securității și apărării transatlantice. Deci cred că respingerea acelei solicitări de la Riad a fost așteptată și corectă.

Cristina Cileacu: Dar cum ar trebui să privească cetățenii obișnuiți la toate acestea? Pentru că arată atât de haotic încât toată lumea intră în panică. Care este recomandarea dvs, cum să privim toată această harababură, pentru că pare o harababură de proporţii?

Giles Portman: Așa cum ai spus, păstrează-ți calmul și continuă. Trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru securitatea și apărarea noastră. Astfel, aliații NATO din afara SUA și-au majorat cheltuielile pentru apărare cu 20% în ultimul an. Așa că facem asta și va trebui să facem mai mult din asta și va trebui să lucrăm împreună mai mult ca aliați europeni, așa cum facem acum, de exemplu, cu exerciţiul "Săgeata fermă". Avem 10.000 de soldați aliați ai NATO care fac pregătiri împreună în România, sunt trupele aliate europene, americanii nu sunt implicați. Deci, acesta este exemplul perfect de asumare a responsabilității, de a rămâne împreună, acesta este modul corect de a face acest lucru și trebuie să facem mai mult din asta.

Elon Musk, inamicul stabilităţii europene

Cristina Cileacu: "Starmer trebuie să plece. Este o ruşine naţională." Citez câteva declarații făcute de Elon Musk, care este un mare susținător al anarhiei în Europa. Și acestea au fost, desigur, referiri la prim-ministrul dvs. Credeți că opinia sa, opinia lui Elon Musk va conta în relația Starmer-Trump, deoarece pare a fi destul de influent asupra președintelui american?

Gilesc Portman: Nu ştiu. Răspunsul onest la aceasta este pur și simplu că liderii țărilor vorbesc cu liderii țărilor. Deci, ceea ce contează cel mai mult pentru noi este relația dintre premierul britanic și președintele american. Cuvinte calde au fost schimbate în ambele direcții. După cum am spus, Keir Starmer a fost primul lider european care a vorbit cu Donald Trump. A fost invitat la Washington. Aceasta este relația care contează.

Planuri post armistiţiu în Ucraina

Cristina Cileacu: Britanicii sunt dispuși să trimită trupe în Ucraina, dacă se semnează un armistițiu la cel mai înalt nivel. Cum se va întâmpla asta? Adică, va fi pe termen mai lung. Care sunt planurile în această privință?

Giles Portman: Nu ar trebui să punem carul înaintea boilor. Negocierile nu au început încă în mod corespunzător. A fost o discuție prealabilă la Riad, dar secretarul de stat Rubio a fost foarte clar că, dacă vor începe negocierile adecvate, desigur, țările europene și cel mai important dintre toate, Ucraina trebuie să fie la masă. Deci nu suntem încă în această poziție de detaliu. Unde am fost absolut clari este că orice pace negociată, și o dorim cu toții cât mai curând posibil, trebuie să fie o pace durabilă. Și, prin urmare, are nevoie de garanții de securitate solide, pentru a ne asigura că invazia ilegală și barbară a Rusiei nu se va mai întâmpla niciodată. Ce va însemna asta în practică trebuie elaborat. Ceea ce a spus Keir Starmer este că, în principiu, este gata să ia în considerare angajarea trupelor britanice pentru a proteja Ucraina de o altă invazie. Dar trebuie să ne asigurăm mai ales este că un acord de pace este durabil și puternic, pentru că, din păcate, președintele Putin are un istoric de exploatare și nerespectare a acordurilor de pace slabe.

Cristina Cileacu: Și teritoriile care sunt acum ocupate de Rusia? Dacă un armistițiu va fi semnat în curând, să presupunem, aceste teritorii vor fi la un moment dat renegociate pe o cale diplomatică pentru Ucraina? Vor rămâne în Rusia? Cum vom continuăm cu asta, pentru că ucrainenii vor ca țara lor să fie completă și au dreptate să fie așa.

Giles Portman: Și de aceea este absolut esențial ca Ucraina să fie la masă, şi nu poate exista o negociere pentru a pune capăt unui război în Ucraina, fără Ucraina. Suntem dedicați suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Deci ar trebui să fie Rusia, dar nu a respectat asta. Detaliile pentru asta sunt absolut la latitudinea Ucrainei.

Armată europeană sau NATO mai puternic

Cristina Cileacu: La nivelul Uniunii Europene, este o discuție vie despre crearea unei noi armate europene, poate la un moment dat, inclusiv, armata ucraineană. Este vreo discuție cu privire la armata britanică, pentru că face parte și din Europa, nu parte a Uniunii Europene, dar la fel este și Ucraina.

Giles Portman: Avem o armată aliată în Europa. Avem Alianța NATO. Am vorbit despre o armată europeană de zeci de ani, dar nu a fost niciodată propusă oficial, nu a fost niciodată un scop urmărit cu un mare entuziasm. Și nu este ceva la care Marea Britanie s-ar înscrie, deoarece credem că avem deja piatra de temelie a securității europene. Este NATO. Funcționează foarte bine. De fapt, se extinde pentru că țările văd că aceasta este umbrela de securitate și asta le oferă stabilitatea și garanțiile de care au nevoie. Deci, ar trebui să dublăm consolidarea NATO în acest moment.

Exerciţii NATO în România

Cristina Cileacu: Fiind ambasador în România, desigur, aveți discuții și cu omologii dvs de aici, cu autoritățile noastre. Vedeți calea cea bună în această situație creată acum cu partenerul nostru american?

Giles Portman: Da, desigur, avem o relație foarte strânsă cu ambasada americană de aici. Dar rolul meu principal în calitate de ambasador al Marii Britanii în România este să vorbesc cu autoritățile române. Și avem o relație extraordinar de strânsă cu România, am semnat un nou tratat de apărare cu România, la Londra, în noiembrie anul trecut. Avem în acest moment 2500 de soldați britanici în România, la invitația României, la pregătire în acest exercițiu NATO "Săgeata fermă", ceea ce demonstrează cât de repede și eficient se pot deplasa trupele NATO din vestul Europei până la flancul estic. Colaborăm cu alte națiuni europene în acest sens. Deci cred că acesta este un exemplu cu adevărat fantastic al puterii răspunsului aliaților la amenințările pe care le percepem în prezent.

Straturile investiţiei în apărare

Cristina Cileacu: Regatul Unit instruieşte de asemenea soldați ucraineni, cu ajutorul altor aliați și parteneri NATO, în UK. De ce este Marea Britanie atât de implicată, și a fost întotdeauna istoric, în această contraechilibrare a puterii rusești în Europa?

Giles Portman: Din două motive. În primul rând, pentru că percepem că amenințarea la adresa oricărei țări europene este o amenințare pentru Marea Britanie. Deci securitatea europeană este securitatea noastră. Și dacă nu apărăm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, acest lucru va trimite un mesaj că alte țări sunt potențial amenințate. Deci trebuie să fim puternici. Dar și dintr-un punct de vedere moral foarte important, cred. Așadar, invazia Ucrainei, și ne apropiem de comemorarea de trei ani, a fost o invazie absolut barbară a țării suverane, care încalcă dreptul internațional, milioane de ucraineni au fost strămutați, mii și mii uciși. Au fost comise crime de război, copii deportați, femei atacate sexual, civili executați, prizonieri de război torturați. Acest lucru nu poate fi tolerat în Europa în secolul XXI. Și de aceea sunt foarte mândru că susținem Ucraina, dar și valorile europene.

Adevărul ajunge greu la oameni

Cristina Cileacu: Mesajul pe care tocmai l-ați spus este perfect corect, dar cumva nu ajunge la majoritatea populației Europei, deoarece vedem și acest val mare de dezinformare și declarații precum cea făcută ieri de Donald Trump, spunând că Zelensky a început războiul, nu Vladimir Putin, devin noul adevăr.

Giles Portman: Dar ajunge la majoritatea Europei. Adică, am văzut sondaje chiar în această dimineață în Marea Britanie, unde 97% din Marea Britanie cred de fapt că Rusia a început acest război, ceea ce a făcut, şi sprijină Ucraina. Și dacă vedeți eforturile pe care țările europene le depun pentru a-și crește cheltuielile pentru apărare, de fapt oferim Ucrainei mai mult decât ne-am angajat. Astfel, Marea Britanie a alocat 3 miliarde de lire sterline Ucrainei în acest an. Dăm acum 4,5 miliarde. NATO a spus colectiv că va da 40 de miliarde. Oferă 50 de miliarde. Deci, de fapt, cred că acțiunile politicienilor din întreaga Europă, care se bazează pe sprijinul public și pe opinia publică, sunt remarcabil de puternice.

Cristina Cileacu: Și cum se face că nu le comunicăm suficient de bine, pentru a convinge partenerul american că Europa îşi face deja treaba?

Giles Portman: Trebuie doar să repetăm aceste fapte. Nu știu de ce nu ajung la public, dar trebuie să repetăm faptele pentru că faptele sunt foarte clare. Așadar, din nou, spun că contribuția americană din ultimii trei ani a fost remarcabilă și incredibil de impresionantă. Înțelegem și susținem mesajul de la Washington, că Europa trebuie să facă mai mult și să-și asume mai multă responsabilitate. Dar al treilea mesaj este că deja facem acest lucru.

Legătura Europei cu America

Cristina Cileacu: Ați spus deja că Marea Britanie va avea această, să zicem, sarcină să lege Uniunea Europeană de partenerii americani. Dar cum vedeți Europa în ansamblu, ca continent, când vine vorba de aceste superputeri? Reacția față de Statele Unite, Rusia, China și tot ce se întâmplă chiar acum în lume?

Giles Portman: Cred că de fapt este un grad remarcabil de consens în întreaga Europă cu privire la geopolitică și la amenințările la securitate și apărare în acest moment. Acesta este principalul motiv pentru care Keir Starmer a spus că trebuie să resetăm relația cu UE, în acest an. De fapt, după Brexit, trei ani de război în Ucraina cred că au arătat britanicilor, dar și partenerilor din întreaga Europă, cât de multe avem în comun în privinţa intereselor noastre și nevoii de a ne apăra valorile și democrațiile. Aşadar, cred că parteneriatul pentru apărare şi securitate pe care dorim să-l negociem cu Europa în acest an este extrem de important şi pregătit pentru realizare. Dar dorim, de asemenea, să resetăm relația cu Europa în sens mai larg, din punct de vedere al creșterii economice și al siguranței cetățenilor noștri. Acest lucru este mai greu din cauza războiului din Ucraina. A lovit toate economiile noastre, dar este, de asemenea, mai necesar ca oricând, pentru că va trebui să cheltuim mai mulți bani pentru apărare și va trebui să găsim acei bani de undeva, ceea ce înseamnă creșterea economiilor noastre. Așadar, reducerea barierelor din calea comerțului dintre Marea Britanie și UE nu este doar în interesul Marii Britanii, în interesul României, dar este de fapt cu adevărat necesară acum din cauza contextului geopolitic.

Trump scoate Rusia din izolare

Cristina Cileacu: Pentru a-l cita pe Volodimir Zelensky, Donald Trump îi readuce în centrul atenției pe Vladimir Putin și Federația Rusă. Cum ar trebui să fie reacția Europei față de Rusia?

Giles Portman: Așadar, trebuie să obținem pacea prin forță și trebuie să recunoaștem că acest război nu este un război nesfârșit și că războiul are un impact devastator asupra Rusiei. Deci, aproximativ 840.000 de victime rusești în acest război, până acum, este absolut incredibil. Aproximativ o treime din cheltuielile ruse sunt destinate războiului, într-un moment în care veniturile rusești din petrol au scăzut cu aproximativ o treime. Prețurile sunt de așa natură încât mulți ruși nici măcar nu își pot permite untul. Acest lucru are un impact devastator asupra Rusiei. De aceea este atât de important ca noi, în primul rând, să rămânem puternic uniți în apărarea și securitatea noastră și să cheltuim mai mult pentru apărare și să sprijinim Ucraina militar. De asemenea, este important să continuăm sancțiunile împotriva Rusiei și anunțăm noi sancțiuni săptămâna aceasta. Și este, de asemenea, important să urmărim dovezile care trebuie adunate pentru ceea ce au fost crime de război răspândite și îngrozitoare ale Rusiei. Deci, căile militare, economice și legale trebuie urmărite cu fermitate.

Cristina Cileacu: Poate Europa să aibă vreodată încredere în Rusia?

Giles Portman: Nu în acest moment. Nu. Și asta este ideea. De aceea, în dorința noastră de înțeles de a obține o pace cât mai repede posibil, trebuie să ne asigurăm că este o pace puternică și durabilă, susținută de garanții de securitate. Pentru că istoria ne spune că Putin negociază, dar nu face compromisuri și exploatează acorduri de pace slabe. Și nu putem lăsa niciodată acest lucru să se întâmple din nou.

Cristina Cileacu: Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Giles Portman: Mulţumesc.