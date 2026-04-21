Live TV

Giorgia Meloni a fost insultată grav la televiziunea de la Moscova. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Roma

Data publicării:
Giorgia Meloni, premierul Italiei. Foto: Profimedia Images

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a anunţat, marţi, convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta faţă de declaraţiile „extrem de grave şi jignitoare” ale prezentatorului Vladimir Soloviov la televiziunea rusă la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni.

Potrivit presei italiene, Vladimir Soloviov a numit-o pe Meloni, în italiană, „ruşinea rasei umane”, „animal sălbatic”, „idioată certificată”,Giorgia târfa”, adresându-se direct prim-ministrului: „ce femeie mică, urâtă şi rea”.

„Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, deoarece s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a continuat apoi prezentatorul în limba rusă.

„Trădarea este al doilea ei nume, l-a trădat chiar şi pe Trump, căruia îi jurase anterior loialitate”, a mai spus el.

Întreaga clasă politică italiană, atât majoritatea, cât şi opoziţia, a condamnat ferm aceste declaraţii.

Relaţiile dintre Roma şi Moscova sunt tensionate de la atacul rus împotriva Ucrainei, Italia oferind un sprijin necondiţionat Kievului.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Digi Sport
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Fanatik.ro
Unde se întâlneau Ion Țiriac și Donald Trump: ”Eu îl cunosc”. Miliardarul român îi dă o veste neplăcută...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern...
Adevărul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Veste mare pentru Cristiano Ronaldo
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară...
Newsweek
Criza politică „lovește” pensionarii. Cum pierd sute de lei la pensie? Bani mai puțini și la Pilonul 2
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment