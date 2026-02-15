Live TV

Giorgia Meloni anunță că Italia probabil va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump

Prime immagini di Meloni con Trump a Mar-a-Lago
Giorgia Meloni și Donald Trump. Foto: Profimedia

Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, citată de Bloomberg

Consiliul se va reuni la Washington pe 19 februarie, iar Italia a fost invitată în calitate de ţară observatoare, a declarat Meloni într-un interviu acordat presei locale. „Consider că prezenţa Italiei şi a Europei este necesară, aşa că cred că vom răspunde pozitiv la această invitaţie”, a spus ea. 

Consiliul a fost un element central al planului în 20 de puncte al lui Trump, care a contribuit la negocierea unui armistiţiu în războiul dintre Israel şi Hamas, în octombrie. Trump a condus prima reuniune a membrilor grupului – aproximativ 20 de ţări, inclusiv Belarus, Azerbaidjan şi Ungaria – la Davos, Elveţia, în ianuarie, în marja Forumului Economic Mondial. 

Meloni, considerată unul dintre liderii din UE apropiaţi de Donald Trump, a declarat luna trecută că nu va semna imediat statutul Consiliului în calitate de membru, semnalând că acest lucru ar crea riscuri juridice. „Unele elemente sunt incompatibile cu Constituţia noastră”, a spus ea.

