Giorgia Meloni, avertisment sumbru: „Uniunea Europeană este condamnată la irelevanţă geopolitică”,

Roma, Senato discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo
Premierul italian Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images
Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a avertizat miercuri că „Uniunea Europeană este tot mai mult condamnată la irelevanţă geopolitică, incapabilă să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China şi SUA”.

Giorgia Meloni a transmis acest mesaj la „Întâlnirea pentru prietenia între popoare”, un eveniment anual organizat în oraşul Rimini de mişcarea catolică „Comuniune şi Eliberare”, unde a fost primită cu ovaţii, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

În discursul său, ea s-a declarat de acord cu remarcile făcute la acelaşi eveniment de economistul Mario Draghi, afirmând că, „de-a lungul anilor, UE a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, îi conferă putere geopolitică în relaţiile comerciale internaţionale”, dar „anul acesta va fi amintit ca acela în care această percepţie s-a evaporat”.

Fost premier italian şi fost preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi a prezentat în septembrie anul trecut un raport amplu cu propuneri de măsuri de relansare a creşterii într-o Uniune Europeană rămasă în urma SUA.

Tabloul schiţat de Draghi a fost însă unul sumbru, el atrăgând atenţia că economia UE rămâne în urma SUA şi îşi creşte în mod periculos dependenţa faţă de China pentru aprovizionarea cu materii prime şi tehnologii strategice. Venitul pe cap de locuitor a crescut de aproape două ori mai mult în SUA faţă de UE începând din anul 2000, a subliniat fostul preşedinte al BCE.

El a estimat în concluziile documentului că blocul comunitar are nevoie de investiţii cuprinse între 750 şi 800 de miliarde de euro pe an, o sumă impresionantă în condiţiile în care bugetul multianual al UE pentru întreaga perioadă de şapte ani 2021-2027 este de 1.074,3 miliarde de euro. Investiţii de o asemenea anvergură ar fi o provocare majoră pentru statele membre, mai ales într-o perioadă când încearcă să îşi reducă îndatorarea şi deficitele bugetare.

Războiul din Ucraina, ajutorul financiar şi militar oferit acesteia şi înlocuirea energiei ruseşti cu surse mai scumpe alimentează suplimentar presiunile asupra bugetelor şi economiei statelor UE, confruntate cu scăderea competitivităţii în contextul concurenţei chineze şi a celei americane. În acest timp, Germania, care a primit cu rezerve raportul Draghi, şi celelalte state mai austere exclud orice nouă emitere de datorie comună, după ce s-a recurs la acest instrument pentru finanţarea planului de redresare post-pandemie.

Pe de altă parte, în discursul susţinut la Rimini, Giorgia Meloni şi-a apărat politica de combatere a migraţiei ilegale, cum ar fi de pildă măsura de a crea tabere pentru migranţi în Albania.

„Orice încercare de a ne împiedica să gestionăm fenomenul migraţiei ilegale va fi respinsă: niciun judecător, politician sau birocrat nu ne poate împiedica să aplicăm legislaţia italiană, să garantăm siguranţa cetăţenilor noştri, să combatem traficanţii de sclavi din mileniul al treilea şi să salvăm vieţi omeneşti”, a indicat şefa guvernului italian.

