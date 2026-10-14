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Giorgia Meloni critică acordul dintre Statele Unite şi Rusia privind motorina: „Riscurile sunt clare”

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Giorgia Meloni. Foto: Profimedia Images
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Acordul dintre Statele Unite şi Rusia ce permite exporturile ruseşti de motorină este o „alegere foarte riscantă”, care contravine eforturilor de a-l determina pe preşedintele rus Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor cu Ucraina, a declarat miercuri premierul italian Giorgia Meloni, relatează Reuters.

Statele Unite şi Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze iniţial peste 300.000 de tone metrice de motorină către SUA şi pe piaţa internaţională.

„Rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare”, a spus Meloni în faţa parlamentului italian, înaintea unui summit UE programat săptămâna aceasta.

„(Acordul) îi oferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra oraşelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanţarea războiului şi, implicit, slăbeşte eficacitatea sancţiunilor”, a adăugat ea.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul, numindu-l „o investiţie într-un război care trebuie încheiat”.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că acordul va duce la scăderea preţurilor la energie în Statele Unite, o problemă politică majoră pentru Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor decide cine deţine controlul asupra Congresului SUA.

Meloni a declarat în faţa parlamentului că cele 27 de state membre ale UE ar trebui să desemneze „o personalitate cu autoritate” care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia şi Ucraina, fără a exclude însă acordarea unui mandat oficial grupului E3, format din Germania, Franţa şi Regatul Unit.

„Dacă Franţa, Germania şi Regatul Unit consideră că pot obţine rezultate mai bune acţionând pe cont propriu decât am putea-o face cu toţii împreună, şi aceasta este alegerea pe care au făcut-o până acum, atunci măcar să acţioneze în numele tuturor şi în baza unui mandat oficial” a afirmat Meloni.

În altă ordine de idei, ea a precizat că summitul UE va aborda subiectul escaladării atacurilor hibride ruseşti, făcând referire la incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice, acte de sabotaj şi alte operaţiuni clandestine menite să slăbească sprijinul pentru Kiev.

„Trebuie să ne protejăm infrastructura critică: reţelele energetice, cablurile submarine, porturile, aeroporturile şi domeniul subacvatic, domeniu în care Italia deţine o expertiză remarcabilă”, a afirmat ea.

Editor : C.L.B.

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