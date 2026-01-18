Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare”

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere.

„Cred că a impune noi sancţiuni astăzi ar fi o eroare”, a declarat Meloni în faţa unor jurnalişti în timpul unei deplasări la Seul, informează AFP şi EFE preluate de Agerpres.

„Am discutat cu Donald Trump în urmă cu câteva ore şi i-am spus ce gândesc”, a adăugat ea.

Donald Trump a ameninţat, sâmbătă, mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat„"un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”.

Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc astăzi, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda.

