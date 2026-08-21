Giorgia Meloni, dezamăgită de relația cu Donald Trump: „Am crezut că lucrurile vor fi mai ușoare. Au mers însă diferit”

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat, într-un interviu publicat vineri de New York Times, că a crezut că urma să colaboreze mai uşor cu preşedintele american Donald Trump, dată fiind asemănarea dintre poziţiile lor politice conservatoare, dar experienţa a arătat că nu a fost aşa, inclusiv în urma schimbului lor de replici din iunie, când Trump i-a reproşat lipsa de sprijin în războiul împotriva Iranului după ce Meloni dezminţise o afirmaţie în care Trump susţinuse că ea i-ar fi cerut insistent să facă o poză împreună la un summit.

„Este clar că cu Donald Trump am crezut că lucrurile vor fi mai uşoare, dată fiind poziţia noastră comună în ceea ce priveşte imigraţia şi cultura woke. Lucrurile au mers însă diferit”, a remarcat Meloni, relatează agenţia ANSA, potrivit Agerpres.

Singurul lider dintr-o ţară membră a UE care a participat anul trecut la învestirea lui Trump, Meloni a declarat după summitul NATO desfăşurat luna trecută că nu regretă nimic faţă de Trump după cearta pe care au avut-o prin mesaje publice şi că doreşte menţinerea unităţii occidentale.

Întrebată despre o recentă ironie a lui Trump faţă de ea, adică o fotografie în care ei apar faţă în faţă şi cu mesajul „ordin de restricţie necesar” deasupra imaginii, Meloni a refuzat să comenteze.

În disputa lor verbală din iunie pe reţelele de socializare, Trump a atacat-o verbal pe Meloni afirmând că ea l-ar fi implorat să facă o poză împreună la summitul G7 şi a susţinut în plus că scăderea popularităţii ei în Italia ar determina-o să încerce să se apropie din nou de SUA, reproşându-i totodată lipsa de sprijin în războiul contra Iranului prin refuzul de a autoriza forţele americane să folosească baza aeriană italiană Sigonella.

În replică, Meloni i-a transmis că folosirea bazelor din Italia este guvernată de anumite acorduri, a dezminţit că i-ar fi cerut lui Trump o fotografie împreună şi i-a sugerat să se preocupe mai degrabă de popularitatea lui, nu de a ei.

Trump a spus mai recent că o place pe Meloni şi că o consideră o „persoană de treabă”, dar a reluat reproşul că ea „nu a fost acolo pentru noi” în războiul din Iran.

Editor : C.S.