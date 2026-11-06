Giorgia Meloni face un apel pentru creșterea cheltuielilor militare, după valul de amenințări cu bombă în Europa

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a susţinut vineri necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărare şi securitate în Europa pentru a proteja infrastructura civilă în faţa ameninţărilor. Reacția vine după o nouă zi cu alerte false cu bombă care au vizat avioane şi noi atacuri cibernetice, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Când vorbim despre cheltuieli pentru apărare şi securitate în astfel de vremuri, nu vorbim doar despre arme, ci de asemenea despre protejarea vieţii cotidiene a cetăţenilor”, a spus Giorgia Meloni, răspunzând unei întrebări din partea presei cu privire la îngrijorarea provocată de aceste incidente, potrivit Agerpres.

„Încă nu suntem în măsură să spunem dacă atacul cibernetic împotriva băncilor de sânge din Franţa, alertele false cu bombă în avioane sau atacurile asupra magazinelor alimentare sunt toate legate. Dar toate indică fără nicio îndoială acelaşi lucru: infrastructurile civile sunt astăzi atacate”, a insistat şefa guvernului italian.

Autorii unor astfel de acţiuni, adesea descoperiţi de autorităţi, de data aceasta, cel puţin deocamdată, nu au mai fost identificaţi. În acest timp, Rusia a negat orice implicare, după ce, în urma transmiterii unor revendicări, unele atacuri cibernetice au fost atribuite unor grupuri de hackeri ruşi sau pro-ruşi.

Întrebat joi despre acest subiect, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris acuzaţiile împotriva Rusiei drept „complet absurde”.

„Acest gen de acuzaţii fără fundament împotriva ţării noastre şi care o implică în orice devin, din păcate, o tendinţă persistentă în ţările europene”, a remarcat oficialul rus.

Editor : C.L.B.