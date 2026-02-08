Live TV

Giorgia Meloni îi numește „inamici ai Italiei” pe protestatarii de la Milano în timpul JO de iarnă

Giorgia Meloni

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat dur pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş.

Într-o postare pe Facebook, ea i-a calificat pe cei implicaţi în revolte drept „inamici ai Italiei şi italienilor”.

Meloni a scris că protestatarii s-au asigurat că imaginile cu revoltele vor fi difuzate de televiziune pentru a face înconjurul lumii, menţionând contribuţia în acest sens o canalului american Fox.

Sâmbătă seara, un marş de protest la care au participat peste 3.000 de oameni s-a îndreptat spre Satul Olimpic din oraşul situat în nordul Italiei, relatează DPA preluată de Agerpres.

Participanţii au aruncat coktailuri Molotov în direcţia forţelor de securitate, iar poliţiştii au făcut uz de bastoane, tunuri cu apă şi gaze lacrimogene și au arestat cel puțin șapte persoane.

Citește și: „Nu vrem fascism!”. Sute de demonstranți s-au adunat la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE la JO de iarnă

Meloni a menţionat de asemenea un incident de pe calea feroviară în nordul Italiei. Sâmbătă, distrugeri au fost descoperite în trei locuri acolo, cauzând probleme considerabile pentru traficul feroviar.

Anchetatorii nu resping posibilitatea ca acest lucru să fi fost un act de sabotaj, după cum a fost şi cel de la începutul Jocurilor Olimpice de vară de la Paris în 2024.

„Mii şi mii de italieni lucrează orele acestea pentru a asigura ca totul să funcţioneze cum trebuie în timpul Jocurilor Olimpice”, a scris Meloni în postarea sa pe Instagram. Mulţi dintre ei lucrează ca voluntari, „pentru că ei vor ca ţara lor să facă o bună impresie, să fie admirată şi respectată”, a scris Giorgia Meloni.

Prin urmare, cei care demonstrează „împotriva Jocurilor Olimpice” şi pe care ea i-a calificat drept „inamici”, sunt împotriva acestor oameni care muncesc, a subliniat Meloni.

Citește și: Indignare în Italia: Trump își trimite agenții „anti-imigrări” să susțină măsurile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă

