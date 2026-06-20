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Giorgia Meloni îi răspunde lui Donald Trump: „Popularitatea mea nu te priveşte. Îţi sugerez să ai grijă de a ta”

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giorgia meloni
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
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Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a deplâns sâmbătă atacurile verbale formulate la adresa ei de preşedintele american Donald Trump, care a afirmat încă o dată că ea i-ar fi cerut insistent să facă o poză împreună la summitul G7 şi a susţinut în plus că scăderea popularităţii ei în Italia ar determina-o să încerce să se apropie din nou de SUA, consemnează agenţiile AFP şi EFE.

„Aceste atacuri constante şi nejustificate sunt absurde. Cât despre popularitatea mea, faptul că sunt prietena ta nu a ajutat-o deloc, nici nu depinde de relaţia mea cu tine. Popularitatea mea depinde de capacitatea mea de a apăra interesul naţional al Italiei, iar aceasta este exact ceea ce am făcut mereu”, a scris Meloni într-o postare în engleză pe Instagram.

„La fel am procedat în ceea ce priveşte bazele militare americane din Italia. Folosirea lor este guvernată de acorduri pe care întotdeauna le-am respectat şi care nu vor fi încălcate atât timp cât eu sunt prim-ministru. Italia rămâne o naţiune suverană”, a adăugat Meloni, referindu-se la criticile lui Trump cu privire la refuzul Italiei de a autoriza folosirea unor baze aeriene pentru bombardamentelor americane împotriva Iranului.

„În orice caz, popularitatea mea nu te priveşte. Îţi sugerez să ai grijă de a ta”, a încheiat Giorgia Meloni mesajul.

Într-o postare ulterioară, de data aceasta în italiană, ea a promis că nu va reveni asupra acestei dispute verbale cu Trump. Aceasta „pentru că eu cred în continuare în unitatea Occidentului şi nu cred că acesta este un spectacol demn de misiunea noastră”, a explicat Meloni.

Replicile şefei guvernului italian survin după ce, mai devreme sâmbătă, Trump a insistat că ea i-a cerut „din nou şi din nou” să facă o fotografie ei doi la summitul G7, afirmaţie venită în urma conflictului diplomatic pe care l-a provocat între Roma şi Washington după ce el a susţinut că Meloni l-a „implorat” să facă acea poză, lucru negat de şefa guvernului italian, notează sursele citate de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan

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